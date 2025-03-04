Народные депутаты "прячут деньги" от налоговой: сколько недостоверных деклараций обнаружили за год

В 2024 году 14 народных депутатов подали декларации о доходах с недостоверными данными. В целом такое правонарушение совершили 34 чиновника и должностные лица высшего звена – депутаты в областях, судьи, правоохранители, военнослужащие.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Отмечается, что на основании соответствующих выводов Национального агентства по предотвращению коррупции НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура начали 22 уголовных производства. Некоторым декларантам объявили подозрение.

В целом, для повышения прозрачности и подотчетности власти (особенно во время войны) в 2022 году в Украине было возобновлено обязательное декларирование состояния декларантами. По состоянию на конец декабря-2024 украинские правоохранители открыли 70 дел по недостоверному декларированию, а также объявили подозрение 35 лицам в недостоверном декларировании, в частности:

14 народным депутатам Украины;

Украины; 7 депутатам областных советов ;

5 судьям ;

; 3 работникам правоохранительных органов;

3 руководителям государственных предприятий;

2 военным должностным лицам;

руководителю центрального органа власти.

Как украинцы относятся к коррупции в стране

Согласно результатам опроса "Центра социальных и маркетинговых исследований "CОЦИС" за февраль-2025, украинцы считают коррупцию самой большой проблемой страны. К тому же, подавляющее большинство граждан уверено, что за последние 2-3 года уровень коррупции в Украине вырос и обвиняют в этом представителей антикоррупционных органов (НАБУ, САП).

В целом главной проблемой коррупцию назвали 58,8% граждан – это гораздо больше, чем у других вариантов ответов, даже у ракетных атак объекты энергетики и оккупация территорий страны Россией. При этом 20,7% участников опроса отдельно выделяют бытовую коррупцию – в частности взятки для получения доступа к базовым общественным благам или услугам (например, медицинской помощи, образования, полиции).

В то же время, по мнению украинцев, в высоком уровне коррупции в стране виновата власть в целом – заявили 57,4% участников опроса. При этом:

антикоррупционные органы (НАБУ, САП, НАПК) обвиняют в проблеме 39,3%;

президента – 35,6%;

само общество – 31,6%;

Верховная Рада – 30,2%;

правительство – 24,9%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине стянули в пользу государства квартиру в Киеве и три автомобиля, принадлежащих чиновнику Государственной миграционной службы. Имущество общей стоимостью 5 млн грн суд признал незаконно приобретенными и разрешил конфисковать.

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