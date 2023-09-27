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"Зеленая стратегия Украины" на 20 лет: итоги International Sustainability Forum 2023

Глеб Иванов
Экономика
8 минут
270
'Зеленая стратегия Украины' на 20 лет: итоги International Sustainability Forum 2023

20 и 21 сентября 2023 года в Киеве и Гааге состоялся Международный форум устойчивого развития 2023 (ISF2023), целью которого стала консолидация экспертов, бизнеса и власти Украины и ЕС для восстановления и развития экономики на принципах постоянства. Форум уже третий год организует Ассоциация экспертов по устойчивому развитию (ASDE).

Форум собрал более 700 участников – ведущих экспертов устойчивого развития, представителей исполнительной и законодательной власти Украины, бизнес-сектора Украины и ЕС, общественных организаций и ассоциаций, программ ООН, дипломатов и журналистов.

В течение двух дней International Sustainability Forum 2023 спикеры и участники обсуждали такие темы, как "Финансирование зеленого восстановления Украины", "Переход к зеленой экономике", "Финансирование восстановления агробизнеса в Украине", "Зеленое и устойчивое восстановление городов в Украине" и т.д.

Видео дня

Результатом совместной работы стало формирование фундаментальных принципов "Зеленой стратегии Украины" на следующие 20 лет, которая в ближайшем будущем будет представлена правительству Украины.

Зеленая стратегия Украины – это стратегия развития страны, в основе которой положены принципы постоянства с учетом требований европейской и евроатлантической интеграции, международного партнерства, а также нынешних вызовов. Это набор инициатив, четкая дорожная карта, практический план действий, который будет создан на International Sustainability Forum 2023 и представлен на рассмотрение правительства.

"Зеленая стратегия Украины" на 20 лет: итоги International Sustainability Forum 2023

"Казалось бы, во время войны, многочисленных кризисов и вызовов достаточно скептически звучит устойчивое развитие общества. Тем не менее, ключевые принципы устойчивого развития должны быть заложены в каждое решение на всех уровнях политики государства. Экологические, социальные и управленческие критерии – это язык инвестиций, который Украина должно учитывать в диалоге с западноевропейскими партнерами. Поэтому на Форуме мы поставили цель разработать практический механизм, а впоследствии стратегию развития страны на принципах постоянства, с привлечением всех ключевых стейкхолдеров как внутри страны, так и снаружи", – рассказала Алина Соколенко, Глава ASDE, международная экспертка по устойчивому финансированию и идеолог ISF2023.

Основные тезисы, озвученные в первый день форума

Относительно вызовов и возможностей для зеленого обновления Украины

"Зеленая стратегия Украины" на 20 лет: итоги International Sustainability Forum 2023

Оксана Жолнович, Министр социальной политики Украины, отметила необходимость изменений в социальной сфере: "Успешность государства на этом пути зависит от уменьшения количества льгот и социальных категорий. Поскольку социальная политика – это не о выплатах, это об обеспечении общества услугами, чего не хватает сейчас. в Украине. Благодаря новым инструментам и механизмам министерство стремится развить рынок услуг для разных категорий потребителей, внедряя цифровизацию сервисов и развивая инклюзивность».

Александра Азархина, заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, рассказала о перспективах и проектах восстановления Украины : "Министерство восстановления разработало план приоритизации восстановления инфраструктуры. Кроме того, важно найти инструменты, где украинское общество является не просто потребителем восстановления, но и прямым соучастником , видя ценность развивать страну возможностей для будущих поколений. Устойчивое развитие является сложным, но важным вопросом для Украины, особенно когда страна должна закрывать неотложные базовые потребности общества во время войны".

"Зеленая стратегия Украины" на 20 лет: итоги International Sustainability Forum 2023

О финансировании зеленого восстановления Украины

Екатерина Рожкова, Первая заместитель Председателя Национального банка Украины, подчеркнула, что восстановление Украины уже сейчас должно происходить в соответствии с ESG-стандартами, ведь это значительно сэкономит ресурсы в будущем: "Финансовая политика должна постоянно обновляться в соответствии с национальными изменениями и международными вызовами. Тогда как банковский сектор является посредником в распределении финансовых ресурсов, в утверждении бизнес-проектов обращается особое внимание на соблюдение нефинансовых стандартов. Мир готов предоставлять средства тем компаниям, ментально готовым соответствовать экологическим, социальным и управленческим принципам, что в свою очередь открывает много возможностей".

Каролина Брайт, Региональная советница IFC по вопросам ESG в Европе, Латинской Америке, Центральном и Ближнем Востоке и Пакистане, рассказала об особенностях внедрения ESG-принципов в деятельности IFC: "Поскольку эти стандарты являются критически важным элементом международной деятельности, банки и финансовые институты инвестируют в ответственных компаниях. В конечном счете это необходимо для функционирования устойчивости международного бизнеса. Компании должны защищать окружающую среду и сотрудников, а государство должно защищать устойчивость бизнеса, это взаимосвязанная система".

Что касается партнерства по реагированию на кризисы и программы устойчивого развития в Украине

Александр Ярема, Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, поделился мнением по поводу эффективного диалога должны быть открыты как частный бизнес, так и государство : "Во время полномасштабной войны взаимодействие между разными заинтересованными сторонами дало неожиданно быстрые результаты, однако важно развивать и поддерживать имеющийся уровень сотрудничества. Необходимо, чтобы на каждом этапе было плодотворное партнерство, а граждане были вовлечены в кооперацию, в силу различных инициатив важно формировать новую культуру взаимодействия и восстанавливать страну по принципу "лучше, чем было".

"Зеленая стратегия Украины" на 20 лет: итоги International Sustainability Forum 2023

Алексей Соболев, заместитель Министра экономики Украины, отметил: "Министерство экономики разрабатывает план по зеленому переходу Украины, но этот план невозможно реализовать без консолидации усилий с общественным сектором и бизнесом. Соблюдение принципов устойчивого развития будет способствовать более быстрым темпам восстановления украинской экономики в послевоенный период".

"Зеленая стратегия Украины" на 20 лет: итоги International Sustainability Forum 2023

Яна Конек, Исполнительный директор Ассоциации экспертов по устойчивому развитию, подчеркнула, что устойчивое развитие – это баланс между экономическим развитием, общественным сектором и экологическими показателями. "Благодаря налаживанию взаимопонимания и сотрудничества между бизнесом, обществом и государственной властью мы можем внедрять правильные решения для эффективного восстановления и модернизации страны", - добавила эксперт.

"Зеленая стратегия Украины" на 20 лет: итоги International Sustainability Forum 2023

21 сентября International Sustainability Forum 2023 в Гааге открыл Александр Карасевич, Посол Украины в Королевстве Нидерланды. Второй день был посвящен обсуждению тем влияния глобальной зеленой повестки дня и Плана восстановления Украины, восстановления городов в Украине в соответствии с принципами круговой экономики, справедливой энергетической трансформации, влияния войны на аграрный сектор Украины и финансирования возобновления агробизнеса в Украине.

Основные тезисы, озвученные во время второго дня форума

Относительно влияния глобальной повестки дня на План зеленого восстановления Украины

Димитри Гвиндадзе, Руководитель отдела климатической стратегии и регионального развития, ЕБРР, отметил, что восстановление Украины является одним из основных приоритетов Европейского банка реконструкции и развития как крупнейшего инвестора в страну: "ЕБРР в Украине занимается содействием торговле, энергетической и продовольственной безопасности, развитием инфраструктуры , обеспечением ликвидности муниципалитетов, поддержкой бизнеса и частного сектора, содействием реформированию государства. Зеленый переход важно осуществить на всех уровнях от производства до налогообложения".

Ашот Абраамян, Председатель правления Банка Львов, поделился мнением, что бизнес и частный сектор играет огромную роль на пути присоединения Украины к ЕС: "Не только общины должны нести изменения в стране, но и предприятия должны быть ведущими участниками восстановления Украины. Применение ЕSG принципов и новейших технологий значительно повлияют на экономический рост государства. Важно также понимать, что восстановление Украины нужно не после окончания войны, этот процесс нужно активно осуществлять уже сейчас».

"Зеленая стратегия Украины" на 20 лет: итоги International Sustainability Forum 2023

Что касается зеленого и устойчивого восстановления городов в Украине

Эмиль де Севрен Жаке, глава Нидерландско-украинской торговой палаты, подтвердил, что в Украине малый и средний бизнес формируют основу экономики. Их эффективная деятельность будет прямо влиять на восстановление государства. В то же время важно найти баланс между финансовой добродетелью и стимулированием инвестиций в устойчивое развитие, а также усилить сотрудничество между европейским и украинским бизнесом. Нужно обеспечить доступ Украины к капиталу, это вызов, но инвестирование в украинскую экономику будет иметь долгосрочные результаты и поможет построить устойчивое и успешное будущее.

О финансировании возобновления агробизнеса в Украине

Брем Рейнен, руководитель отдела продовольствия, сельского хозяйства и водных ресурсов, Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки в FMO - Голландский банк развития, сообщил, что с начала войны значительно уменьшились потоки частных инвестиций в сельское хозяйство Украины, в связи с с усилением рисков. Изменить ситуацию помогут внедрение инноваций во всех процессах производства и предоставление государственных гарантий иностранным инвесторам.

Об организаторе

Ассоциация экспертов по устойчивому развитию – независимая общественная организация, созданная в апреле 2020 года с целью формирования культуры устойчивости в обществе через адвокацию, обучение, международное сотрудничество и качественное взаимодействие бизнеса и государственного сектора. ASDE – мощный центр постоянства в странах Европы и Центральной Азии, который формирует устойчивую экосистему партнерства путем реализации проектов, инициатив, распространения опыта и знаний. Благодаря общим ценностям, обмену опытом и взаимной поддержке общества организация реализует свой потенциал в формировании зеленой экономики и устойчивого гражданского общества. Сайт ассоциации: https://asde.com.ua/