'Зеленая стратегия Украины' на 20 лет: итоги International Sustainability Forum 2023

20 и 21 сентября 2023 года в Киеве и Гааге состоялся Международный форум устойчивого развития 2023 (ISF2023), целью которого стала консолидация экспертов, бизнеса и власти Украины и ЕС для восстановления и развития экономики на принципах постоянства. Форум уже третий год организует Ассоциация экспертов по устойчивому развитию (ASDE).

Форум собрал более 700 участников – ведущих экспертов устойчивого развития, представителей исполнительной и законодательной власти Украины, бизнес-сектора Украины и ЕС, общественных организаций и ассоциаций, программ ООН, дипломатов и журналистов.

В течение двух дней International Sustainability Forum 2023 спикеры и участники обсуждали такие темы, как "Финансирование зеленого восстановления Украины", "Переход к зеленой экономике", "Финансирование восстановления агробизнеса в Украине", "Зеленое и устойчивое восстановление городов в Украине" и т.д.

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Результатом совместной работы стало формирование фундаментальных принципов "Зеленой стратегии Украины" на следующие 20 лет, которая в ближайшем будущем будет представлена правительству Украины.

Зеленая стратегия Украины – это стратегия развития страны, в основе которой положены принципы постоянства с учетом требований европейской и евроатлантической интеграции, международного партнерства, а также нынешних вызовов. Это набор инициатив, четкая дорожная карта, практический план действий, который будет создан на International Sustainability Forum 2023 и представлен на рассмотрение правительства.

"Казалось бы, во время войны, многочисленных кризисов и вызовов достаточно скептически звучит устойчивое развитие общества. Тем не менее, ключевые принципы устойчивого развития должны быть заложены в каждое решение на всех уровнях политики государства. Экологические, социальные и управленческие критерии – это язык инвестиций, который Украина должно учитывать в диалоге с западноевропейскими партнерами. Поэтому на Форуме мы поставили цель разработать практический механизм, а впоследствии стратегию развития страны на принципах постоянства, с привлечением всех ключевых стейкхолдеров как внутри страны, так и снаружи", – рассказала Алина Соколенко, Глава ASDE, международная экспертка по устойчивому финансированию и идеолог ISF2023.

Основные тезисы, озвученные в первый день форума

Относительно вызовов и возможностей для зеленого обновления Украины

Оксана Жолнович, Министр социальной политики Украины, отметила необходимость изменений в социальной сфере: "Успешность государства на этом пути зависит от уменьшения количества льгот и социальных категорий. Поскольку социальная политика – это не о выплатах, это об обеспечении общества услугами, чего не хватает сейчас. в Украине. Благодаря новым инструментам и механизмам министерство стремится развить рынок услуг для разных категорий потребителей, внедряя цифровизацию сервисов и развивая инклюзивность».

Александра Азархина, заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, рассказала о перспективах и проектах восстановления Украины : "Министерство восстановления разработало план приоритизации восстановления инфраструктуры. Кроме того, важно найти инструменты, где украинское общество является не просто потребителем восстановления, но и прямым соучастником , видя ценность развивать страну возможностей для будущих поколений. Устойчивое развитие является сложным, но важным вопросом для Украины, особенно когда страна должна закрывать неотложные базовые потребности общества во время войны".

О финансировании зеленого восстановления Украины

Екатерина Рожкова, Первая заместитель Председателя Национального банка Украины, подчеркнула, что восстановление Украины уже сейчас должно происходить в соответствии с ESG-стандартами, ведь это значительно сэкономит ресурсы в будущем: "Финансовая политика должна постоянно обновляться в соответствии с национальными изменениями и международными вызовами. Тогда как банковский сектор является посредником в распределении финансовых ресурсов, в утверждении бизнес-проектов обращается особое внимание на соблюдение нефинансовых стандартов. Мир готов предоставлять средства тем компаниям, ментально готовым соответствовать экологическим, социальным и управленческим принципам, что в свою очередь открывает много возможностей".

Каролина Брайт, Региональная советница IFC по вопросам ESG в Европе, Латинской Америке, Центральном и Ближнем Востоке и Пакистане, рассказала об особенностях внедрения ESG-принципов в деятельности IFC: "Поскольку эти стандарты являются критически важным элементом международной деятельности, банки и финансовые институты инвестируют в ответственных компаниях. В конечном счете это необходимо для функционирования устойчивости международного бизнеса. Компании должны защищать окружающую среду и сотрудников, а государство должно защищать устойчивость бизнеса, это взаимосвязанная система".

Что касается партнерства по реагированию на кризисы и программы устойчивого развития в Украине

Александр Ярема, Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, поделился мнением по поводу эффективного диалога должны быть открыты как частный бизнес, так и государство : "Во время полномасштабной войны взаимодействие между разными заинтересованными сторонами дало неожиданно быстрые результаты, однако важно развивать и поддерживать имеющийся уровень сотрудничества. Необходимо, чтобы на каждом этапе было плодотворное партнерство, а граждане были вовлечены в кооперацию, в силу различных инициатив важно формировать новую культуру взаимодействия и восстанавливать страну по принципу "лучше, чем было".

Алексей Соболев, заместитель Министра экономики Украины, отметил: "Министерство экономики разрабатывает план по зеленому переходу Украины, но этот план невозможно реализовать без консолидации усилий с общественным сектором и бизнесом. Соблюдение принципов устойчивого развития будет способствовать более быстрым темпам восстановления украинской экономики в послевоенный период".

Яна Конек, Исполнительный директор Ассоциации экспертов по устойчивому развитию, подчеркнула, что устойчивое развитие – это баланс между экономическим развитием, общественным сектором и экологическими показателями. "Благодаря налаживанию взаимопонимания и сотрудничества между бизнесом, обществом и государственной властью мы можем внедрять правильные решения для эффективного восстановления и модернизации страны", - добавила эксперт.

21 сентября International Sustainability Forum 2023 в Гааге открыл Александр Карасевич, Посол Украины в Королевстве Нидерланды. Второй день был посвящен обсуждению тем влияния глобальной зеленой повестки дня и Плана восстановления Украины, восстановления городов в Украине в соответствии с принципами круговой экономики, справедливой энергетической трансформации, влияния войны на аграрный сектор Украины и финансирования возобновления агробизнеса в Украине.

Основные тезисы, озвученные во время второго дня форума

Относительно влияния глобальной повестки дня на План зеленого восстановления Украины

Димитри Гвиндадзе, Руководитель отдела климатической стратегии и регионального развития, ЕБРР, отметил, что восстановление Украины является одним из основных приоритетов Европейского банка реконструкции и развития как крупнейшего инвестора в страну: "ЕБРР в Украине занимается содействием торговле, энергетической и продовольственной безопасности, развитием инфраструктуры , обеспечением ликвидности муниципалитетов, поддержкой бизнеса и частного сектора, содействием реформированию государства. Зеленый переход важно осуществить на всех уровнях от производства до налогообложения".

Ашот Абраамян, Председатель правления Банка Львов, поделился мнением, что бизнес и частный сектор играет огромную роль на пути присоединения Украины к ЕС: "Не только общины должны нести изменения в стране, но и предприятия должны быть ведущими участниками восстановления Украины. Применение ЕSG принципов и новейших технологий значительно повлияют на экономический рост государства. Важно также понимать, что восстановление Украины нужно не после окончания войны, этот процесс нужно активно осуществлять уже сейчас».

Что касается зеленого и устойчивого восстановления городов в Украине

Эмиль де Севрен Жаке, глава Нидерландско-украинской торговой палаты, подтвердил, что в Украине малый и средний бизнес формируют основу экономики. Их эффективная деятельность будет прямо влиять на восстановление государства. В то же время важно найти баланс между финансовой добродетелью и стимулированием инвестиций в устойчивое развитие, а также усилить сотрудничество между европейским и украинским бизнесом. Нужно обеспечить доступ Украины к капиталу, это вызов, но инвестирование в украинскую экономику будет иметь долгосрочные результаты и поможет построить устойчивое и успешное будущее.

О финансировании возобновления агробизнеса в Украине

Брем Рейнен, руководитель отдела продовольствия, сельского хозяйства и водных ресурсов, Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки в FMO - Голландский банк развития, сообщил, что с начала войны значительно уменьшились потоки частных инвестиций в сельское хозяйство Украины, в связи с с усилением рисков. Изменить ситуацию помогут внедрение инноваций во всех процессах производства и предоставление государственных гарантий иностранным инвесторам.

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