'Зеленая' энергетика позволяет энергосистеме избежать дефицита днем – 'Укрэнерго'

Благодаря "зеленой" энергетике днем в энергетической системе нет дефицита электроэнергии.

Об этом свидетельствует сообщение "Укрэнерго".

"Облачная ветреная погода способствует активной работе электростанций на ВИЭ, из-за чего в дневные часы в энергосистеме фиксируется избыток электроэнергии", – говорится в нем.

В "Укрэнерго" отметили, что в дневные часы благодаря "зеленой" генерации возникает профицит в энергосистеме, тогда как вечером возникает дефицит, покрываемый импортом.

Также системный оператор сообщил, что 2 мая потребление электроэнергии на 1,6% больше, чем вчера.

Ранее в Украинской ветроэнергетической ассоциации заявляли, что в Одесской области "зеленая" энергетика позволяет избежать массовых отключений.