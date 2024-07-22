'Здравый смысл победил': в ФРУ поприветствовали новое решение НКРЭКУ по тарифам на распределение электроэнергии

Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев отреагировал на решение НКРЭКУ не начинать процедуру рассмотрения унификации тарифов на распределение электроэнергии для 1-го и 2-го классов напряжения. По его словам, это важный кейс, когда здравый смысл и профессионализм победили кулуарность и абсурд.

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Ильичев отметил, что работодатели часто критикуют действия регулятора, однако на этой неделе увидели настоящую государственную позицию. Об этом говорится в его заявлении на сайте ФРУ.

Представители федерации подчеркнул, что ведущую роль сыграл председатель комиссии Валерий Тарасюк, первым проголосовавший "против". Более того, он назвал эту инициативу "вредной и опасной для государства".

"НКРЭКУ доказала, что является независимым регулятором. Ведь абсурдность предложения сделать единый тариф на распределение э/энергии была очевидна всем. За последние дни прозвучало много аргументов "против": это и противоречие европейскому законодательству, которое запрещает это делать, это и обман инвесторов, что вложили средства в строительство энергоинфраструктуры под 1 класс", – пишут в федерации.

Также в ФРУ отметили, что не было никакого анализа возможного влияния этого решения на экономику Украины, из которой таким образом пытались "вынуть" 26 млрд грн. Более того, Ильичев отметил, что государству удалось не допустить резкого роста потребительских цен, ускорения инфляции и утраты бюджета налогов.

Как отметил председатель комиссии, планируется проинформировать о вреде единого тарифа на распределение. Кроме того, НКРЭКУ начинает работу над подготовкой документальной базы для перехода на 3 класса напряжения согласно европейской практике. Федерация работодателей Украины со своей стороны готова всесторонне участвовать в обсуждении этой идеи и давать свои предложения.