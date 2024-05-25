Запрет на перемещение транспорта может привести к остановке экономики – экономист

Норма закона о мобилизации, запрещающая бизнесу перемещать автотранспорт в другую область без отметки с ТЦК, может повлечь за собой остановку предприятий, а потому должна быть обязательно согласована с бизнесом. Об этом OBOZ.UA заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, комментируя закон о мобилизации.

"С одной стороны, есть объективные потребности ВСУ в большом количестве транспортных средств. Но с другой стороны – нельзя допускать остановки гражданской экономики, потому что именно из гражданской экономики финансируется экономика войны, которая полностью, стопроцентно инвестиционной и дотационной как раз со стороны гражданской экономики. Поэтому нужно искать баланс между потребностями фронта и гражданскими потребностями", – подчеркнул Новак.

Он подчеркнул, что транспортная логистика – это в том числе и критическая инфраструктура, а также обеспечение продуктами населения, товарами первой необходимости и не только.

"Нельзя, чтобы власть принимала единоличное решение, как она считает. Консультации с бизнесом обязательны! Только совместная выработка компромиссного решения осуществит возможность его реализации. Потому что если все будет идти наперекор только интересам бизнеса, то просто остановятся предприятия, будут технику прятать и не осуществлять свою деятельность. А это остановка гражданской экономики и невозможность финансирования военной экономики", – резюмировал Новак.

Как известно, согласно новому закону об усилении мобилизации граждане и бизнес больше не смогут свободно распоряжаться автомобилями, состоящими на военном учете в территориальных центрах комплектования (ТЦК), и перемещать их за пределы области. Закон предусматривает, что ТЦК получат данные от МВД по автомобилям в собственности предпринимателей и граждан для выполнения ими военно-транспортного долга. Кроме того, для руководителей предприятий будет введен частичный наряд на передачу транспортных средств.