Запасы газа превысили план, поэтому можно обсуждать экспорт в Европу, – Харченко

Украина накопила газа больше, чем планировала к отопительному сезону, поэтому на рынке уже можно обсуждать контролируемую продажу части ресурса в Европу, где цены остаются высокими.

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Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, оптимистичный план предусматривал накопление 14,6 млрд кубометров газа, однако фактические запасы уже достигли 15 млрд кубометров.

"На самом деле, даже что касается газа, у нас уже такие запасы: мы планировали по оптимистическому сценарию накопить 14,6 миллиардов кубометров, а сейчас накопили 15 миллиардов благодаря героической работе "Нафтогаза" и добывающих компаний. Реально мы уже превысили план", – отметил Харченко.

На этом фоне, по его словам, уже развернулась дискуссия о возможности продажи части ресурса на европейский рынок.

"И даже зашла уже дискуссия о том, можно ли экспортировать немного газа в Европу, ведь там сложная ситуация, высокие цены", – сказал эксперт.

Александр Харченко подчеркнул, что накопленного ресурса в настоящее время достаточно не только на ближайший отопительный сезон.

"Уже реально на ближайшее время, на отопительный сезон и даже на период после отопительного сезона у нас есть запас. Это позитив", – заявил он.

В то же время Харченко предупредил, что ключевым риском для энергосистемы остаются новые российские атаки на инфраструктуру.

Ранее эксперт по газовому направлению аналитической компании ExPro Михаил Свищо говорил об избытке газа в коммерческом сегменте рынка из-за резкого сокращения потребления промышленностью.