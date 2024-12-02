'Занимаются уринотерапией в отношении налоговой': появилось видео о зарплатах в конвертах на БРСМ-Нефть, Мотто и Avantage7

Когда государство начнет полноценно собирать существующие налоги – это будет историческим событием. Потому что без этого никакого эффекта быть не может. Директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн прокомментировал закон о повышении налогов и опубликовал журналистское расследование выплат зарплат в конвертах в сетях АЗС БРСМ-Нафта, Мотто и Avantage7.

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"А кто придумал термин "историческое повышение налогов?" Чем оно историческое? Для меня лично действительно историческим событием будет то, когда государство станет полноценно собирать существующие налоги, а повышенные – особенно. Потому что без этого никакого эффекта может и не быть. Это как воду ситом носить", – отметил Куюн.

Он подчеркнул, что его удивляет позиция налоговой и всех причастных деятелей по вопросам сбора налогов.

"Уже два года мы делаем рейтинги зарплат среди топливных сетей. Последние данные: в 3 кв. 2024 г. в 30 из 50 крупнейших сетей АЗС месячный оклад составляет менее 15 тыс. грн (12300 грн на руки). При этом эта публика откровенно занимается уринотерапией по отношению к налоговой", – отметил эксперт.

По его данным, за 2 года средняя зарплата в БРСМ-Нафта даже упала – с 10300 в 2023-м до 9889 грн/мес. в этом. Мотто – была 7529, теперь – 6840 грн/мес. (с НДФЛ). Одесская Петромол в прошлом году платила официально 4203 грн, в этом – 4070 грн/мес.

Это и другое все видят, написал эксперт. И цифры говорят, что ничего не делают.

"Я не знаю, как это расценивать. Саботаж, коррупция, профессиональное несоответствие? Так какой смысл повышать военный сбор на зарплату, если она у многих в конвертах? Найдите несколько минут, посмотрите этот сюжет. Официальные зарплаты до 10 тысяч, а по факту может быть и 30, и 40! Оно и так было всем понятно, а тут уже просто задокументировано на видео. Чего вам еще не хватает? Или что-то снова мешает?" – подытожил Куюн.

Как сообщалось, вчера вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения".