Закупали смертельно опасные бронежилеты: трем экс-чиновникам Минобороны грозит до 15 лет тюрьмы

В Украине завершилось досудебное расследование по делу экс-чиновников Министерства обороны (МО), которые закупали некачественную амуницию для военных, в т. ч. смертельно опасные бронежилеты. Кроме причинения многомиллионных убытков, преступные действия угрожали жизни и здоровью защитников. Подозреваемым, среди которых экс-замминистра, грозит до 15 лет лишения свободы.

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Материалы дела будут направлены в суд, как только с ними ознакомится сторона защиты, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР). Отмечается, что речь идет о таких подозреваемых:

бывший заместитель министра обороны, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ (имя не раскрывается, однако, по данным СМИ, речь может идти о Вячеславе Шаповалове, который занимал должность замминистра обороны с 2021 по 2023 гг.);

начальник Департамента государственных закупок ( вероятно, Богдан Хмельницкий );

); начальник Центрального управления контроля качества МО.

Все они подозреваются в препятствовании законной деятельности ВСУ и растрате более 222 млн грн. При этом, по данным ГБР, преступная деятельность также повлекла тяжкие последствия на 1,4 млрд грн. Так:

в первом эпизоде экс-замминистра обороны лоббировал заключение договоров о поставках для военных бронежилетов, касок, одежды и других вещей по завышенным ценам и низкого качества на общую сумму свыше 1,4 млрд грн; все договоры заключались по полной предоплате;

на общую сумму свыше 1,4 млрд грн; все договоры заключались по полной предоплате; во втором эпизоде фигуранты заказали за границей средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества, также по 100%-й предоплате; кроме того, была нарушена процедура контроля качества; в результате ВСУ получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы жизни.

"Это (второй эпизод. – Ред.) привело не только к потере 222 миллионов гривен бюджетных средств, но и к подрыву обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровью личного состава ВСУ", – подчеркнули в ГБР.

Отмечается, что должностным лицам было сообщено о подозрении. Максимальное наказание по соответствующим статьям УК – лишение свободы сроком до 15 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в январе 2024 года был расторгнут убыточный государственный контракт на закупку артснарядов для ВСУ. В результате Министерству обороны возместили 1,5 млрд грн убытков, нанесенных в результате преступной деятельности.

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