Хищение на артснарядах для ВСУ: 1,5 млрд грн вернули Министерству обороны

В Украине в январе 2024 года был расторгнут убыточный государственный контракт на закупку артснарядов для ВСУ. В результате Министерству обороны возместили 1,5 млрд грн убытков, нанесенных в результате преступной деятельности.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины. Отмечается, что контракт со спецэкспортером был расторгнут в ходе досудебного расследования.

"Денежные средства в сумме 35 млн евро, что в эквиваленте составляет почти 1,5 млрд грн, уже возвращены компанией-нерезидентом на счета Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.

Речь идет о договоре, который был подписан еще в декабре 2022 года. Подпись под документом поставил подозреваемый в совершении правонарушения чиновник из Минобороны, руководитель одного из Главных управлений ведомства.

"Он заключил дополнительное соглашение к государственному контракту с компанией-посредником по поставке артснарядов по завышенным ценам, понимая нецелесообразность и экономическую необоснованность условий этого соглашения. Также чиновник организовал перечисление со счетов Министерства обороны Украины денежных средств, которые в конечном итоге были перечислены на счета иностранной компании", – сообщили у генпрокурора.

Уточняется, что подозреваемому уже инкриминировано препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 2 ст. 114-1 УК Украины). В настоящее время он находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно правоохранители поймали бывшего замминистра обороны на очередной коррупционной схеме. Вместе с сообщниками в 2022 году он закупил для украинских военных партию некачественных бронежилетов, растратив более 948 млн бюджетных гривен.

Кроме того, бывший замминистра обороны и экс-глава Департамента госзакупок министерства были уличены в еще одном эпизоде закупки некачественных бронежилетов для ВСУ. Так, в феврале 2023 года было установлено, что они приобрели почти 3 тыс. некачественных бронежилетов более чем на 100 млн грн.

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