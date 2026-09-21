Закрытый экспорт привел к изоляции украинского газового рынка от Европы – аналитик

Украинский газовый рынок фактически остается изолированным от европейского: экспорт закрыт, а импорт практически отсутствует. В результате цены по разные стороны границы движутся в противоположных направлениях. Об этом заявил эксперт по газовому направлению ExPro Михаил Свищо.

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По его словам, по состоянию на 9 сентября цена на газ в Европе превысила 78 евро за МВт·ч – самый высокий уровень с декабря 2022 года. В то же время в Украине газ продолжает дешеветь.

"В Европе цены растут, в Украине – снижаются. Как мы уже неоднократно отмечали, украинский рынок сейчас изолирован от европейского, соответственно, у нас импорта практически нет, экспорт закрыт, и мы варимся в своем рынке", – сказал Свищо.

Снижение происходит на фоне слабого промышленного спроса и избытка ресурса в коммерческом сегменте. При этом экспорт, который мог бы стать дополнительным каналом сбыта для избыточного ресурса, остается закрытым.

"Да, у нас цены в последнее время продолжают снижаться, опускаясь ниже 22 000 грн за 1000 кубометров – это самое низкое значение за более чем год", – заявил Свищо.

В то же время в Европе ситуация противоположная: цены на газ растут. По словам аналитика, это демонстрирует существенный разрыв между украинским и европейским рынками.

Ранее директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко отметил, что контролируемый экспорт может стать инструментом поддержки газодобычи внутри страны.