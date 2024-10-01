Задолженность "Укрэнерго" по поддержке "зеленой" генерации выросла до 28,4 млрд грн
Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли электроэнергии по ВИЭ за месяц выросла на 9,5% – до 28,44 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные "Гарантированного покупателя" на 1 сентября, передает ExPro.
Кроме того, сообщается, что уровень оплаты "Гарпока" за электроэнергию перед производителями "зеленой" электроэнергии за январь-август составляет всего 63,4%.
В то же время за 2023 год уплачено 90,5% необходимых средств, за 2022 год – 61,2%, за 2021–99,7%.
Как сообщалось ранее, по мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие "зеленой" энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.
В то же время в USAID отмечают, что нерешение проблемы долгов за производимую "зеленую" электроэнергию в Украине и на балансирующем рынке уменьшает заинтересованность инвесторов в строительстве новых мощностей энергетики в стране.