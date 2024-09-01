За сутки энергетики заживили дома 25 тыс. семей после вражеских атак - ДТЭК

За прошедшие сутки энергетики Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК) вернули свет сразу в 19 населенных пунктов двух областей. Электричества у 25 тыс. семей Днепропетровщины и Донбасса не было не из-за отключения, а после российских обстрелов.

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Об этом сообщили специалисты ДТЭК Рината Ахметова. Энергетики ДТЭК отметили, что делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения.

Днепропетровщина продолжает подвергаться вражеским атакам, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители области остаются без света. Здесь за последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для почти 23 тыс. семей в 3 населенных пунктах, дома которых были обесточены из-за обстрелов накануне.

В Донецкой области также продолжаются регулярные обстрелы. Вчера ремонтным бригадам удалось вернуть свет более 2 тыс. семей в 16 населенных пунктах прифронтового региона.

Энергетики ДТЭК приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС. При этом с начала года во время восстановлений ремонтники попадали под обстрелы более 10 раз. В результате этого трое сотрудников ДТЭК были ранены.

Относительно отключений света – энергетики не дают конкретных прогнозов. "Пока идет ликвидация последствий обстрела, делать прогнозы сложно. Но в прошлом и позапрошлом году мы также восстанавливались после масштабных атак врага. Есть все необходимые ресурсы, нужно только время. Комментировать состояние конкретных объектов и сроки ремонта сейчас неуместно, это может помочь врагу планировать новые атаки", – предупредили в ДТЭК.

Как сообщал OBOZ.UA, по последним прогнозам "Укрэнерго", зима 2024-2025 будет сложной для Украины, но масштабный блекаут не ожидается благодаря усиленной подготовке и опыту энергетиков. В компании уверяют: несмотря на трудности, страна готова к испытаниям лучше, чем в предыдущие годы.

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