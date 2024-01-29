За неделю ДТЭК вернул свет 50 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов

На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК Ахметова вернули свет почти 50 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях, оставшихся без электроэнергии в результате вражеских атак.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении компании.

"За неделю энергетики провели ремонты сетей и возобновили их работу для 49,6 тысячи семей в 59 населенных пунктах, которые остались без света в результате обстрелов Донецкой области. Несмотря на обстрелы и тяжелую ситуацию в регионе ДТЭК продолжает восстанавливать сети в Донецкой области", – говорится в нем.

Также юг Днепропетровщины постоянно страдает последствиями обстрелов. Здесь энергетикам за неделю удалось вернуть свет в 240 семей.

Одещина также часто подвергается враждебным атакам. На прошлой неделе энергетики оперативно вернули свет 80 семьям, чьи дома были обесточены в результате очередных обстрелов.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК вернули свет 37,8 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за постоянных обстрелов.