За 5 месяцев морским коридором экспортировали 13 млн тонн продукции, – Кубраков

Временным коридором с августа 2023 года на 400 судах было экспортировано около 13 млн тонн продукции в 24 страны.

Видео дня

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, несмотря на систематические атаки на портовую инфраструктуру, порты приняли под загрузку украинским коридором 430 судов. Экспортным коридором в Черном море перевезли более 12 млн тонн грузов.

По состоянию на 13 декабря по морскому коридору в Черном море прошло 241 судно на выход из украинских портов и 278 судов – на вход. В ноябре 2023 года было обработано 4,047 млн тонн грузов, что на 203% больше, чем было обработано в октябре 2023 года (1,98 млн тонн).

Ранее первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что самое важное, что может сделать правительство для украинской металлургии – обеспечить беспрепятственный экспорт морем. Она отметила, что сейчас правительство работает над полной разблокировкой морской логистики и запуском механизма страхования судов, который уже наработан.