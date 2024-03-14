WOG попал в список компаний, наиболее способствующих реинтеграции ветеранов

Согласно рейтингу лучших украинских компаний, составленному OBOZ.UA, сеть АЗК WOG вошла в тройку лидеров в номинации "Работа для Героев". Компании оценивали не только успешное развитие бизнеса, но и с точки зрения заботы о ветеранах.

Вопрос подготовки как общества в целом, так и работодателей, в частности, к возвращению бывших участников боевых действий сегодня должен быть в фокусе. Особенно с точки зрения содействия их успешной реинтеграции в гражданскую жизнь в условиях военного и послевоенного времени.

Важную роль в этом процессе играют бизнесы, которые уже сегодня работают над формированием экосистемы, что позволит бывшим защитникам и защитницам найти свое место вне фронта, а также почувствовать понимание и поддержку со стороны рядом.

Именно такую задачу ставила сеть АЗК WOG, запуская образовательный социальный проект для ветеранов, ветеранок и их родных "Академия кофе WOG". Эта инициатива объединила социально ответственные бизнесы и предпринимателей, чтобы обучать бывших защитников и их родных профессии баристы и помогать в создании собственного кофейного бизнеса.

В рамках проекта компания не только предоставляет ветеранам возможность получить новые профессиональные навыки, но и поддерживает их на пути реинтеграции в гражданскую жизнь. Кроме того, она создала экосистему, где они могут находить поддержку и общаться с единомышленниками.

"Эта инициатива вписывается в широкий контекст социальной ответственности сети АЗК WOG. Компания не только занимает высокие позиции среди лучших компаний Украины, но и активно работает в социально важных направлениях и фокусируется на создании и вовлечении в инициативы, подходящие системно к вопросу реинтеграции ветеранов, учитывая его многовекторность", – прокомментировала Иванна Бараник, HR-директор сети АЗК WOG.

По состоянию на конец 2023 года Академия выпустила 100 ветеранов, ветеранок и их родных, четверо из которых уже развивают собственный кофейный бизнес, еще одна выпускница выиграла грант на открытие кофейни и на финальной стадии ее запуска. Кроме того, 10 выпускников подготовили проекты на проводимый Академией конкурс бизнес-планов. Две выпускницы стали частью команды "Академии кофе WOG" и теперь обучают новые группы студентов.

Кроме того, компания присоединилась к подписанию меморандума о сотрудничестве между Львовской мэрией, БФ UNBROKEN и представителями крупных предприятий Львова по трудоустройству ветеранов и ветеранок. Также WOG оказывает поддержку сотрудникам, которые в рядах Сил обороны защищают Украину.

"Многие защитники и защитницы возвращаются с недостатками слуха, зрения, проблемами с опорно-двигательным аппаратом и т.д. Поэтому уже сегодня мы должны позаботиться о том, чтобы пространство вокруг было максимально доступным для них. Да, строя и реконструирующий АЗК, мы вводим безбарьерность: при входе на заправку устанавливаем тактильную плитку, внутри отсутствуют пороги, обустраиваем отдельную уборную для людей с инвалидностью. Более того, бизнес должен быть вовлечен и в формирование и реализацию проектов и программ, помогающих в психологической адаптации ветеранов и ветеранок к мирной жизни, в поиске своего места вне поля боли, а также работать над созданием экологической для них среды внутри своей команды", – отмечают в WOG.