Взятка на 40 тыс. долларов: ВАКС принял новое решение в деле скандального прокурора из Запорожья

Заместитель прокурора Запорожской области Наталья Максименко, которую поймали на взятке в $40 тыс. (более 1,6 млн грн), отстранена от выполнения обязанностей. Такое ограничение будет действовать как минимум до 4 декабря 2024 года.

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Решение об этом принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС). "Суд решил отстранить до 4 декабря включительно заместителя прокурора Запорожской области Наталью Максименко. Такое решение 4 октября принял ВАКС", – сообщил журналист Олег Новиков 8 октября.

Максименко подозревают во взяточничестве. По версии следствия, она потребовала и получила $40 тыс. за ряд "услуг", связанных с уголовным производством. В частности, за изменение подследственности, отмену ареста имущества и непривлечение лица к уголовной ответственности.

Подозрение Максименко предъявлено по ч. 4 ст. 368 УК Украины – "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом". Наказание за это предусматривает ограничение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Прокурора поймали с поличным во время получения денег. Также правоохранители публиковали записи разговоров с обличителем, где подозреваемая говорила о ранее высказанном предложении предоставить ей и другим должностным лицам взятки за решение вопроса. В частности, она отказалась отсрочить выплату или разбить ее на несколько частей, поскольку "дважды никто не передает" из-за "коррупционных рисков".

ВАКС 25 сентября избрал Наталье Максименко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 8 млн гривен залога. Залог был внесен 30 октября. Также на Максименко возложили обязательства:

прибывать к следователям по первому требованию;

не покидать пределы Запорожской области без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с рядом лиц;

сдать на хранение загранпаспорта;

носить электронный браслет.

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