Поймали с поличным во время получения $40 тыс. взятки: в Запорожской областной прокуратуре разоблачили масштабную коррупцию

В Украине уличили заместительницу прокурора Запорожской области в получении $40 тыс. (более 1,6 млн грн) взятки. Отмечается, что подозреваемую поймали на горячем при получении денег. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Видео дня

Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Неправомерная выгода, по данным следствия, была получения за "решение вопросов" с уголовным производством, в т.ч. снятие ареста с имущества и освобождение подозреваемого от уголовной ответственности.

Имя фигурантки дела официально не раскрывается, однако некоторые СМИ утверждают, что речь может идти о Наталии Максименко. Эту информацию косвенно подтверждает использование женского рода в сообщениях НАБУ и САП, т.к. Максименко является единственной женщиной, занимающей указанную должность:

"Заместитель областного прокурора выразила просьбу предоставить неправомерную выгоду и фактически получила неправомерную выгоду в размере $40 тыс.", – сообщили в САП. Отмечается, что "вознаграждение" было предоставлено за такие "услуги":

решение вопроса об изменении подследственности в уголовном производстве;

обеспечение отмены ареста имущества лица;

лица; не привлечение к уголовной ответственности по результатам досудебного расследования.

"Первоочередные следственные действия продолжаются. Предварительная правовая квалификация действий прокурора – ч. 4 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос о сообщении лицу о подозрении и избрании меры пресечения", – отметили правоохранители.

Указанная статья – "Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом". В части 4 говорится о неправомерной выгода в особо крупном размере и/или совершении правонарушения должностным лицом, занимающим особо ответственное положение. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 23 сентября ВАКС заочно взял под стражу народного депутата Андрея Одарченко, подозреваемого во взяточничестве. Также в доход государства взыскали 15 млн грн, которые политик внес как залог.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!