Для военнослужащих изменили правила выплат во время лечения: что теперь будет с денежным обеспечением

В Украине военнослужащим будет гарантировано сохранение денежного довольствия на весь период стационарного лечения и реабилитации, в том числе за рубежом, без прежнего ограничения в 12 месяцев. Нововведения также предусматривают улучшенное питание во время лечения и обеспечение высокофункциональными протезами и ортезами за государственный счет, но дополнительные выплаты автоматически не будут сохраняться.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Ранее военнослужащие, которым из-за ранений требовалось длительное стационарное лечение, могли рассчитывать на сохранение денежного довольствия по последней занимаемой должности в течение определенного периода.

Максимальный срок такого сохранения составлял 12 месяцев подряд. После вступления в силу новых положений продолжительность лечения сама по себе не будет лишать военнослужащего права на сохранение денежного обеспечения.

Что предусматривает новый закон

Речь идет о законе № 4954-IX, который вносит изменения в законодательство в сфере медицинской помощи, реабилитации и протезирования военнослужащих, ветеранов и лиц, освобожденных из плена. Одно из ключевых положений документа — сохранение денежного обеспечения военнослужащего на весь период стационарного лечения и реабилитации.

Причем новые правила будут распространяться не только на лечение в Украине. Если военнослужащий направлен на лечение в медицинское учреждение за рубежом, право на соответствующее денежное обеспечение также будет сохраняться. Таким образом, длительное восстановление после сложного ранения или заболевания не должно автоматически означать прекращение выплат только из-за того, что лечение затянулось более чем на год.

До принятия новых изменений действовало правило, согласно которому денежное содержание по последней занимаемой должности сохранялось во время стационарного лечения, но не более 12 месяцев подряд. Если лечение длилось более четырёх месяцев, для продолжения соответствующих выплат требовалось заключение военно-врачебной комиссии о необходимости длительного лечения.

То есть для военнослужащего, проходившего сложную и длительную реабилитацию, 12-месячный срок фактически был важным пределом. По его истечении право на сохранение денежного довольствия по старым правилам могло прекратиться. Новый закон устраняет именно это ограничение.

Означает ли это, что военнослужащий будет получать все выплаты бессрочно?

Нет, здесь важно различать денежное обеспечение и дополнительные виды вознаграждений. Новые правила предусматривают сохранение денежного обеспечения на время стационарного лечения и реабилитации, однако это не означает автоматического сохранения всех дополнительных выплат, в частности дополнительного вознаграждения за выполнение боевых задач.

Условия и порядок начисления таких дополнительных выплат должны быть определены отдельными решениями Кабинета Министров. Поэтому расширяется именно право на денежное содержание во время длительного лечения, но говорить об автоматическом сохранении абсолютно всех составляющих выплат военнослужащего во время лечения некорректно.

ВЛК останется обязательной

Отмена 12-месячного ограничения на выплаты не означает, что военнослужащий сможет без медицинских осмотров находиться на лечении неограниченное время. Военно-медицинская комиссия продолжит определять годность человека к военной службе.

По завершении лечения военнослужащий должен пройти соответствующий медицинский осмотр. При этом законом предусмотрено, что такой осмотр должен состояться не позднее чем через 12 месяцев с начала лечения.

Если же лечение затягивается более чем на год, повторные медицинские осмотры будут проводиться не реже одного раза в четыре месяца. Конкретный порядок таких осмотров будет определять Кабинет Министров. Таким образом, нововведение касается именно финансовой гарантии на период лечения, а не отмены медицинского контроля за состоянием военнослужащего.

Улучшенное питание для военных и ветеранов

Закон предусматривает и другие изменения, связанные с пребыванием в медицинских и реабилитационных учреждениях. В частности, предусмотрено улучшенное питание для:

военнослужащих;

ветеранов;

лиц, освобожденных из плена;

иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу.

Государство гарантирует проведение лечения и реабилитации таких категорий на равных условиях за счет средств государственного бюджета. Отмечается, что это должно касаться не только непосредственно медицинской помощи, но и условий пребывания человека во время восстановления.

Еще один важный блок изменений касается протезирования. Военнослужащие, получившие ранения или травмы, а также люди с инвалидностью вследствие войны смогут получать высокофункциональные протезы и ортезы за счет государственного бюджета.

Когда начнут действовать новые правила

Закон уже подписан Президентом Украины, однако для практического применения его положений важно, чтобы он вступил в силу и были приняты необходимые подзаконные акты. В частности, именно Кабинет Министров должен определить порядок и конкретные основания для сохранения денежного обеспечения, а также процедуру проведения повторных медицинских осмотров в случаях, когда лечение длится более года.

Поэтому окончательный механизм реализации новых гарантий должен быть детализирован правительством.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 2027 года изменят систему поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью: базовая помощь составит не менее 8 тыс. грн, а вместе с надбавкой за уход — 12 тыс. грн или 16 тыс. грн для детей подгруппы А. Кроме того, государство будет финансировать раннее вмешательство, сопровождение в ходе инклюзивного обучения, уход и временный отдых для родителей, а общая поддержка отдельных семей в зависимости от потребностей может достигать 71 тыс. грн в месяц.

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