Выплата долгов за зеленую электроэнергию будет стимулом строить новые электростанции – инвесторы

Решение государством вопроса погашения долгов перед производителями зеленой электроэнергии за 2022-2024 годы, которые превышают 20 млрд грн, станет толчком к стимулированию развития возобновляемой энергетики в Украине.

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Об этом сообщил глава правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский, передает "Энергореформа".

Он отметил, что в любом случае долги нужно закрывать, чтобы стимулировать развитие ВИЭ в Украине.

"Если мы говорим о строительстве новых промышленных станций, то они уже не будут работать по зеленому тарифу, но погашение задолженности старых периодов "ГарПока" перед компаниями, которые получали право на зеленый тариф, будет определенным месседжем рынка", – пояснил глава АСЕУ.

Ближайшим решением, которое частично сможет решить долговую проблему, Соколовский назвал законопроект №9381, который ожидает подписи президента, и которым предусматривается направление средств экономии "Укрэнерго" от диспетчеризации на долги перед ВИЭ (45% промышленным и 10% домашним СЭС), а также на выплату долгов на балансирующем рынке (45%).

"Для промышленных станций речь идет о 45% этих средств, а это примерно 4,5 млрд грн. Плюс по кругу вернется часть средств из остальных 45%, которые пойдут в счет погашения долгов системного оператора на балансирующем рынке. Трудно сказать точно, но в результате ВИЭ получает более 4,5 млрд грн", – отметил представитель инвесторов.

В то же время, он считает, что без внешнего финансирования погасить старые долги перед промышленными ВИЭ будет сложно.

"В любом варианте. То есть финансовый инструмент можно выбрать, но он будет внешним. Внутренних резервов, вероятнее всего, у нас немного", – сказал Соколовский в интервью "Энергореформе".

Как сообщалось, в Украинской ветроэнергетической ассоциации заявляют, что предприятия "зеленой энергетики" фиксируют улучшение ситуации с долгами за ранее сгенерированную электроэнергию и ожидают, что государство обеспечит их полную выплату для ускоренного строительства новых электростанций.