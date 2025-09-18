Все поезда вышли на маршрут: 'Укрзализныця' восстановила питание на участке, поврежденном в результате российского обстрела

"Укрзализныця" возобновила питание на участке, который вчера ночью очередным обстрелом повредили российские захватчики. Сейчас поезда по этому участку "проходят маршрут по стандартному графику".

Видео дня

И некоторые обратные поезда еще следуют с небольшими задержками. Об этом сообщает сама "Укрзализныця".

"Все поезда уже проходят маршрут стандартным графиком. Четыре обратных поезда, которые добавили наибольшего времени в пути в результате атаки, до сих пор следуют с задержками более часа, однако железнодорожники делают все, чтобы наверстать отставание", – отметили железнодорожники.

Как курсируют поезда

В частности, поезд №32 Перемышль – Запорожье пока будет курсировать только до Днепра. Пассажиров этого рейса между Днепром и Запорожьем железнодорожники доставят отдельными вагонами, которые отправятся после полной пересадки.

Кроме этого, незначительные изменения также будут касаться некоторых пассажиров поезда №38 Запорожье - Киев.

"Часть вагонов, из которых состоит этот поезд, не успевают вовремя доехать до Запорожья из-за задержки, вызванной вражеской атакой, и останутся в Днепре", – отмечает "Укрзализныця".

Чтобы не задерживать рейс со станции отправки и как можно скорее выйти на стандартный график, железнодорожники во время отправки из Запорожья к поезду №38 дойдут резервные вагоны, в которых пассажиры доедут до Днепра, и уже там пересядут в свои вагоны после их прицепки к поезду №38, сообщает компания.

Что предшествовало

В Украине из-за российского обстрела железнодорожной инфраструктуры на Полтавщине возникли повреждения и обесточивание участков, что привело к массовым задержкам поездов. Больше всего пострадали рейсы дальнего сообщения, в частности Харьков – Львов и Николаев – Краматорск, где задержки достигали более 4 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в последнее время целенаправленно бьет по железнодорожной инфраструктуре, пытаясь усложнить перевозки пассажиров и грузов и нанести удар по украинской экономике. Несмотря на атаки, "Укрзализныця" обеспечивает непрерывность движения, привлекая резервные тепловозы и организуя альтернативные маршруты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!