Задержки поездов достигают более 4 часов: россияне в очередной раз обстреляли железную дорогу

В Украине из-за российского обстрела железнодорожной инфраструктуры на Полтавщине возникли повреждения и обесточивание участков, что привело к массовым задержкам поездов. Больше всего пострадали рейсы дальнего следования, в частности Харьков – Львов и Николаев – Краматорск, где задержки достигали более 4 часов.

Об обстреле инфраструктуры сообщил глава Полтавской ОВА (областной военной администрации) Владимир Когут, а OBOZ.UA собрал все актуальные задержки по состоянию на 09:30. В результате ночного обстрела Полтавщины в Миргородском районе враг попал по железнодорожной инфраструктуре.

Возникли пожары, которые удалось локализовать силами ГСЧС, однако без пострадавших не обошлось – известно об одном травмированном человеке. Больше всего удар почувствовали пассажиры, ведь из-за повреждения сетей и временного обесточивания нескольких участков движение поездов в Украине претерпело существенные изменения.

"Укрзализныця" была вынуждена оперативно задействовать резервные тепловозы, что повлекло массовые задержки как межрегиональных, так и пригородных рейсов. По состоянию на утро задержки достигали более трех часов. В частности, сбои в движении зафиксированы на таких маршрутах:

№102 Херсон – Краматорск (+4:43);

№63/111 Харьков, Изюм – Львов (+3:13);

№64/112 Львов – Харьков, Изюм (+2:48);

№791 Кременчуг – Киев (+задержка до 3 часов);

№109/110 Николаев – Львов (+4:27);

№209/210 Николаев – Ивано-Франковск (+3:53);

№7/8 Харьков – Одесса (+3:06);

№47/48 Мукачево – Запорожье (+2:21);

№115/116 Днепр – Ивано-Франковск (+1:15);

№35/36 Одесса – Перемышль (+1:08);

№13/14 Солотвино – Киев (+0:50).

Некоторые рейсы, в частности №31/32 Перемышль – Запорожье и №89/90 Перемышль – Киев, также опаздывали более чем на три часа. Отдельное внимание пришлось уделить пригородным поездам. Из-за повреждения инфраструктуры временно отменен рейс №6722 Ромодан – Полтава-Южная.

Поезда №6724 Ромодан – Полтава-Южная и №6361 Ромодан – Гребенка продолжают движение, но с резервными тепловозами, что означает возможные дополнительные задержки. Также сообщается, что рейс №6721/6363 Полтава-Южная – Ромодан – Гребенка задержался на 40 минут из-за пропуска приоритетного поезда. Сейчас железнодорожники пытаются сократить время отставания.

Несмотря на все трудности, по состоянию на утро энергоснабжение на поврежденных участках было восстановлено. Отмечается, что это позволило пригородным электропоездам и дальним маршрутам постепенно возвращаться к стабильному графику. Однако последствия атаки еще ощутимы – большинство поездов до сих пор идут с задержками.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия целенаправленно бьет по железнодорожной инфраструктуре, пытаясь усложнить перевозки пассажиров и грузов и нанести удар по украинской экономике. Несмотря на атаки, "Укрзализныця" обеспечивает непрерывность движения, привлекая резервные тепловозы и организуя альтернативные маршруты.

