Россия бьет прицельно: в Кабмине назвали четкую цель атак РФ на украинскую железную дорогу

Россия целенаправленно бьет по железнодорожной инфраструктуре, пытаясь усложнить перевозки пассажиров и грузов и нанести удар по украинской экономике. Несмотря на атаки, "Укрзалізниця" обеспечивает непрерывность движения, привлекая резервные тепловозы и организуя альтернативные маршруты.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины. Прошлой ночью Украина снова пережила массированный удар дронами-камикадзе, который враг направил не только по объектам энергетики, но и по стратегически важной инфраструктуре – железной дороги.

Под удар попали подстанции, питающие украинскую железнодорожную сеть. Как заявили в правительстве, эти атаки не являются случайными, ведь Россия целенаправленно пытается парализовать работу транспорта, усложнить перевозку грузов и пассажиров, а также нанести дополнительный удар по экономике Украины.

В момент вражеского удара на маршрутах находилось более 20 пассажирских поездов. Диспетчеры "Укрзалізниці" оперативно отреагировали на угрозу: поезда были остановлены на безопасном расстоянии, а работники компании отведены в укрытие. Самое важное – никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.

Впрочем, последствия атаки ощутимы. По состоянию на 09:00 уже 26 поездов движется с задержкой более чем на час. Для удобства пассажиров компания предлагает отслеживать актуальный статус рейсов на специальном онлайн-ресурсе.

Чтобы минимизировать сбои, "Укрзалізниця" оперативно задействовала более 20 резервных тепловозов. Даже на обесточенных участках, где нет питания для приборов сигнализации и связи, движение организуют в резервном формате, что позволяет не допустить длительных простоев.

Для международных рейсов в направлении Польши предусмотрели дополнительную логистику. Организованы пересадки в Хелм и Перемышль, чтобы пассажиры могли безопасно добраться до пунктов назначения.

В правительстве отмечают, что такие атаки являются частью системной стратегии Кремля. Россия стремится вывести из строя не только энергетическую, но и транспортную инфраструктуру Украины. Цель очевидна – создать хаос, дестабилизировать жизнь людей и замедлить экономические процессы.

