Возвращение 'вышек Бойко' дает Украине контроль в Черном море и поможет в свободной торговле, – Селезнев

Во время успешной спецоперации силы ГУР вернули контроль над "вышками Бойко", которые РФ захватила еще в 2015 году. Эта операция дает Украине значительное военное преимущество на море – ведь помогает контролировать флот рф, обеспечит свободную торговлю в море, а в будущем - поможет вернуть Крым.

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Об этом рассказали военные эксперты в комментарии Лиге.

По словам капитана первого ранга, руководителя программы Центра глобалистики "Стратегия 21" Павла Лакийчука, россияне использовали эти платформы как систему наблюдения: они отслеживали движение судов и надводную обстановку. Но больше не будут.

"Враг использовал эти вышки, среди прочего, и как промежуточную остановку – для пополнения штурмовых вертолетов горючим и ракетным вооружением", – уточняет экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

По словам Селезнева, враг не сможет вернуть вышки под свой контроль - для этого ему нужно будет отправлять к ним корабли, а Украина держит под ракетным контролем эту часть Черного моря.

"Дальше будет больше и мы сможем закрыть корабли Черноморского флота в бухтах акватории, чтобы они не высовывали нос вообще и не мешали безопасной морской торговле", – добавляет Селезнев.

Кроме того, в ГУР возвращение контроля над "вышками Бойко" в Черном море называют шагом к освобождению временно оккупированного Крыма и возвращению контроля над акваторией Черного моря.

Как известно, силы ГУР вернули под контроль Украины буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш". Во время операции спецназу удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов и станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Ранее эксперты также говорили, что успешные операции свидетельствуют о разворачивании Украиной своего "морского фронта", и они уже стали проблемой для россиян: страхование их кораблей значительно подорожало. По этой причине Путин пытается вернуться к формату Зерновой сделки, но для Украины в этом смысла уже нет – мы способны открыть Черное море для экспорта всех видов продукции, а не только зерна, и не зависеть от контроля агрессора.