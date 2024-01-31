Вовремя уплаченный платеж за свет – это вклад в стабильность энергосистемы, – Крупко

Благодаря решению Кабинета Министров Украины об отмене запрета на отключение должников за свет, позволит поставщикам получить средства на расчеты с другими участниками энергетического сектора.

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Об этом заявил Владимир Крупко, CEO группы Tolk.

"29 декабря 2023 года Кабинет Министров Украины своим постановлением отменил мораторий на отключение из-за долгов за потребленные ЖКУ тех должников, проживающих в регионах, где не ведутся боевые действия и которые не находятся под временной оккупацией. За первые несколько недель мы уже наблюдаем положительное влияние правительственного решение на улучшение финансовой ситуации. Все задолженные ранее поступающие сейчас средства от потребителей будут направлены на расчеты поставщика электроэнергии с другими участниками рынка – на погашение долгов оператору системы передачи, оператору системы распределения, владельцам частных солнечных электростанций и т.д.", – сказал он.

Крупко напомнил, что каждый своевременно уплаченный платеж за электрическую энергию – это вклад в восстановление поврежденной войной энергоинфраструктуры, стабильность энергосистемы, энергетическую безопасность Украины. В целом, энергопоставщики считают, что решение правительства должно положительно повлиять на рынок.

Ранее глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский заявил, что разрешение на отключение должников – это необходимый шаг для обеспечения нормальной работы энергосистемы.