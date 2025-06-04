VODA UA стала партнером футбольного клуба 'Рух'

Бренд VODA UA стал официальным водным партнером футбольного клуба "Рух" (Львов). Сотрудничество предусматривает партнерство как с главной командой, так и с Академией ФК "Рух", где VODA UA будет титульным партнером.

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Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на VODA UA.

"Для нас это не просто партнерство, а синергия ценностей. Мы верим в силу спорта, инноваций и молодежи. Именно поэтому сотрудничество с "Рухом" - логичный шаг в развитии нашей миссии поддерживать украинские спортивные инициативы, которые формируют здоровое, прогрессивное будущее", - отметила СЕО VODA UA Екатерина Садовая.

Как отмечается, футбольный клуб "Рух" рад начать сотрудничество с новым водным партнером VODA UA.

"Это современный инновационный бренд на украинском рынке, который уже сотрудничает с большим количеством перспективных спортивных проектов. И мы уверены, что вместе сможем развивать украинский футбол и спорт", - отметил спортивный директор ФК "Рух" Владимир Лапицкий.

В клубе подчеркнули, что оба бренда - молодые, креативные и ориентированные на развитие, что позволяет рассчитывать на долгосрочное и результативное сотрудничество.

ФК "Рух" (Львов)

"Рух" (Львов) - украинский футбольный клуб, представляющий город Львов с сезона 2020/21 в Премьер-лиге.

Серебряный призер первой лиги 2019/2020. Серебряный призер второй лиги 2016/2017. Чемпион и серебряный призер первенства Украины среди любителей. Четырехкратный чемпион Премьер-лиги Львовской области.

Как сообщалось, в апреле "Карпаты" уверенно победили "Рух" во львовском дерби в рамках украинской Премьер-лиги. Это был последний матч команд перед анонсированным объединением клубов.