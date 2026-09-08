Во Франции производство шампанского сократилось почти вдвое: названа причина

Во Франции производство игристого вина может сократиться почти вдвое. Причиной называют экстремальные погодные условия, которые негативно влияют на урожайность.

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Об этом сообщает Bloomberg. Еще одна причина заключается в том, что площадь виноградников значительно сократилась.

Что известно

Министерство сельского хозяйства Франции оценивает, что производство шампанского упадет до 1,34 миллиона гектолитров, что на 48% меньше, чем в прошлом году. В целом, в этом году производство вина оценивается в 34 миллиона гектолитров, что на 6% меньше, чем в годовом исчислении, и на 17% ниже среднего показателя за пять лет.

Национальный урожай станет одним из самых низких за последние 30 лет. Издание пишет, что ухудшение погодных условий усугубило проблемы отрасли, которая и без того пострадала от снижения спроса на фоне изменения моделей потребления алкоголя и вялой экономической конъюнктуры. В то же время экспорт французского вина и крепких напитков падает, что негативно сказывается на торговом балансе.

На прошлой неделе правительство выделило более 1 миллиарда евро на поддержку фермеров, пострадавших от жары и лесных пожаров этим летом.

В этом году большинство винодельческих регионов начали уборку урожая раньше обычного из-за высоких температур, наблюдавшихся с весны. В Бургундии потери превысили 50%, однако ожидается, что в Бордо производство вырастет на 10% благодаря дождям в конце августа, которые частично смягчили последствия засухи.

Однако ожидается, что оно все равно будет на 11% ниже среднего показателя за 2021–2025 годы.

Как сообщал OBOZ.UA, экстремальная летняя жара в Европе нанесла значительный человеческий и экономический ущерб, включая повышенную смертность, нагрузку на системы здравоохранения и серьезные последствия лесных пожаров. Аналитики считают, что чрезвычайно жаркое лето этого года обойдется экономике Европейского Союза в 180 миллиардов евро.

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