Вместо модернизации – кошение камыша: на что громады в Украине тратят миллионы из эконалогов

В 2025 году бюджеты всех уровней получили 6,5 млрд грн экологического налога. Однако их направление не целевое: вместо того, чтобы вкладывать средства в предприятия, которые производят вредные выбросы, их тратят на высадку цветов, кошение камыша и ремонты канализаций, пишет "ЭкоПолитика".

Видео дня

Например, предприятия-загрязнители на Житомирщине в течение 2025 года заплатили в бюджет 61 млн грн экологического налога. Но регион грешит откровенной подменой понятий при планировании мероприятий по охране окружающей среды, указывает издание.

"Если проект имеет хоть какую-то экологическую составляющую (а если хорошо поискать, то она есть везде), его очень удобно добавляют в Программу охраны окружающей природной среды. И так получается, что среди проектов, которые финансируются в том числе и за счет экологического фонда, предусмотрено обустройство контейнерных площадок для сбора мусора, строительство сетей водоснабжения и канализации, бурение скважин и даже инвентаризация зеленых насаждений в населенных пунктах", – пишет "ЭкоПолитика".

"Экологический налог является обязательным для всех субъектов хозяйствования, чья деятельность оказывает негативное влияние на окружающую среду. Однако анализ ситуации показывает: финансы, которые должны способствовать борьбе с загрязнением или экомодернизации, фактически направляются на текущие нужды громад. Ивано-Франковщина за счет эконалога финансировала ремонт госпиталя и строительство дамб на реках, а Виннитчина озеленяла территорию школ и косила камыш. Специалисты убеждены, что средства налога было бы целесообразнее направлять на экомодернизацию предприятий, которые и производят выбросы", – резюмирует издание.

Ранее стало известно, что для "зеленого" перехода украинской промышленности нужно €102 млрд инвестиций – тогда как запланированное финансирование Фонда декарбонизации Украины составляет лишь €182 млн, а это 0,17% от реальной потребности. Для сравнения: только в 2023 году ЕС получил €43,6 млрд доходов от системы торговли выбросами, которые направили на климатические проекты.

В свою очередь в Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) предостерегли, что предложенная правительством программа по декарбонизации промышленности может не только не обеспечить приток "зеленых" инвестиций, но и создать риски деиндустриализации, если в нем не будут определены реальные источники финансирования.