Вместо честной конкуренции – договорняк: АМКУ разоблачил сговор на тендерах Национального мемориального кладбища
Антимонопольный комитет Украины разоблачил сговор во время тендера для "Национального военного мемориального кладбища". Две фирмы согласовали свои действия, чтобы "распределить" контракт на 50,1 миллионов гривен.
На скандал отреагировали в организации Support Markhalivka, которая освещает проблемы вокруг "Национального военного мемориала в Мархаловке", отметив, что скандал бросает тень коррупции на строительство мемориала.
"Вместо честной конкуренции – очередной договорняк. Компаниям выписали штрафы и запретили участие в госзакупках на три года. Ирония в том, что речь идет о месте, где должно было бы воплотиться достоинство страны – национальный символ памяти о тех, кто отдал жизнь за Украину. И тень коррупции уже ложится на само его создание", – отметили в организации Support Markhalivka.
Там отметили, что если АМКУ смог выявить сговор только по тендерному поведению, то можно только представить, что может открыться, если НАБУ зайдет глубже – "в реальные связи, решения, мотивы".
"Мемориал должен был быть священным, а не очередной площадкой для наживы. Пришло время, чтобы детективы НАБУ поставили здесь свою точку – или три точки, по которым начнется настоящее расследование. Потому что эпизодов здесь может оказаться не меньше, чем в Миндичгейте. Господин Кривонос, господин Клименко – это именно тот случай, когда общество ждет не реакции, а действий. Здесь слишком много вопросов, чтобы их игнорировать", – написали в организации.