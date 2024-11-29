Власти игнорируют долговый кризис в 'зеленой' энергетике, – Игнатьев

Государство должно лучше разрешать кризис долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

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Об этом сообщил Станислав Игнатьев, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

"Долги будут, к большому сожалению, акмулироваться. Это прогнозируют большинство экспертов", – сказал Игнатьев.

По его словам, компания "Укрэнерго" хочет иметь финансовые ресурсы для восстановления энергетической инфраструктуры, а также выплату определенной суммы средств на поддержку отрасли "зеленой" энергетики.

"К сожалению, тех средств, которые сейчас есть, хватит на кампанию по восстановлению. На покрытие долговой обязательства не хватит, то есть долги будут оставаться", – сказал эксперт.

Как сообщалось ранее, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию производства электроэнергии из альтернативных источников перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен. Эксперты и инвесторы призывают государство не допустить дальнейшего накопления долгов "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ.