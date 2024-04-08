Власти должны установить четкие экономические приоритеты для справедливого бронирования, – Гаврилечко

Модель справедливого бронирования должна предусматривать не денежные выплаты от людей, а необходимость сохранения работы того или иного украинского предприятия. Для этого профильное ведомство – Министерство экономики – должно провести аудит украинской экономики и определить приоритетные отрасли.

Об этом заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

"Прежде всего, бронирование должно быть целесообразным. Под бронь должны подпадать те, кто будет работать для нужд фронта – раз и без которых работа предприятия просто остановится или не будет иметь смысла. Вот это должно быть краеугольным камнем этой системы. То есть, чтобы эта система существовала, правительство сначала должно выполнить нормы действующего законодательства и разработать положение об экономической мобилизации", – пояснил Гаврилечко.

По его словам, после того как положение об экономической мобилизации будет разработано, Министерство экономики должно сформировать, что именно в приоритете государства, причем эту работу необходимо провести совместно с бизнесом.

"Потом совместно с бизнесом Минэкономики должно сформировать перечень мобилизационных мощностей, тоже определенных в этом законе как активы, в частности, промышленные, которые используются для производства нужных вещей. И не обязательно речь идет об оружии, потому что, слушайте, люди должны есть что-то. То есть, это целый ряд задач, которые сначала должно выполнить правительство в целом и Министерство экономики, на которое возлагается задача ответить провести мониторинг и аудит имеющихся ресурсов и определиться с, во-первых, а, во-вторых, с количественными показателями того, что нужно , и есть ли эти ресурсы внутри страны", – объяснил эксперт.

Напомним, ранее правительство предложило схему, которая предусматривает бронирование за зарплату более чем в 35 тыс. грн. Но эта идея встретила сопротивление общества и волну критики, после чего ее знали по рассмотрению как пропагандирующую идею "войны для бедных". В ВР придумали схему бронирования за 20 тысяч в месяц - что фактически так же является "налогом на трусость", и вызывает критику в обществе.