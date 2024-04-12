Ветроассоциация известила Энергосообщество о долговых проблемах в энергетике

Инвесторы в возобновляемую энергетику Украины обратились в Секретариат Энергетического Сообщества для решения технических, регуляторных и финансовых проблем в энергетике, которые накопились через годы после подписания меморандума между Энергосообществом и правительством в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении Украинской ветроэнергетической ассоциации, 9 апреля участвовавшей во второй постмедиационной встрече с представителями Энергосообщества.

Сквозной линией выступлений представителей компаний-членов УВЕА стала критическая необходимость гарантирования неизменности и предсказуемости отраслевого законодательства.

"Несмотря на то, что процесс медиации был завершен в 2020 году, на украинском рынке электроэнергии все еще существует ряд проблем и вызовов, которые должны быть решены не только для его устойчивого функционирования, но и для его интеграции в европейскую среду", – отметил Дирк Бушле, заместитель директора Энергосообщества, открывая встречу.

Также УВЕА напоминает, что ранее направляла письмо в Энергосообщество, которым обращала внимание на такие проблемы как долги на рынке электрической энергии и отсутствие стимулов для производителей по ВИЭ переходить от "зеленого" тарифа к механизму рыночной премии.

Также в письме были озвучены причины, по которым корпоративные РРА и аукционы по ВИЭ не будут работать в Украине, и предложен механизм для решения этого вопроса. Кроме того, участники рынка ВИЭ выразили негативное отношение к инициативе по выделению из тарифа "Укрэнерго" за услуги по передаче электроэнергии расходы, связанные с выполнением спецобязанностей по ВИЭ, являющихся одним из источников обеспечения оплаты стоимости произведенной по "зеленому" тарифу электроэнергии госпредприятием "Гарантированный покупатель".

"УВЕА выражает благодарность Секретариату Энергетического Сообщества за инициирование пост-медиационного процесса и обеспечение диалога между игроками рынка и надеется на оперативное и скорейшее урегулирование имеющихся проблем на рынке", – отмечается в сообщении.

Напомним, недоплата Гарантированного покупателя предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, за 2022 год – почти 45%. Как отмечают эксперты, "Укрэнерго" и "Гарпок" долгое время уклоняются от признания задолженности перед предприятиями зеленого поколения. Отмечается, что неподписание актов является механизмом, позволяющим госкомпаниям не признавать долг перед отраслью ВИЭ.