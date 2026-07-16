Версия о связи между аукционами и снижением цен не подтверждается, – Прокип

Снижение цен на рынке "на сутки вперед" (РДН) перед июльскими аукционами государственной генерации не было попыткой искусственно удешевить электроэнергию. Такое мнение высказал доктор экономических наук, руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.

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По его словам, для тех, кто следит за рынком электроэнергии, очевидно, что ценовая динамика объясняется изменением баланса спроса и предложения. Летом на цены существенно влияют погодные условия, потребление, а также объемы импорта и экспорта электроэнергии.

"Для тех, кто внимательно следит за рынком электроэнергии, и в частности за сегментом на сутки вперед, а также за факторами, влияющими на баланс спроса и предложения, понятно, что предположение о том, что падение цены связано с планом проведения торгов, крайне сомнительно", – подчеркнул Прокип.

Эксперт отметил, что в начале июля на фоне сокращения импорта электроэнергии рос экспорт, что также свидетельствовало об изменении баланса рынка. Кроме того, подобные ценовые колебания уже происходили ранее, в частности осенью 2025 года, когда средняя цена на РДН также существенно снизилась.

Прокип обратил внимание, что результаты самих аукционов не подтверждают версию об искусственном занижении цены. По его словам, если бы электроэнергия действительно продавалась значительно дешевле рыночной стоимости, спрос на лоты был бы значительно выше.

"Если вдруг цена стала такой привлекательной, то почему промышленность не активно покупала электроэнергию на этих торгах? Почему на фоне низкой конкуренции конечная цена "Укргидроэнерго" в первый день осталась на уровне стартовой? Почему лоты "Энергоатома" не существенно подорожали, несмотря на конкуренцию?" – отметил он.

Андриан Прокип добавил, что нынешний механизм долгосрочных аукционов является лишь первым шагом к развитию форвардной торговли. По его мнению, украинскому рынку не хватает полноценных ценовых индикаторов и механизмов хеджирования рисков, которые давно используются в странах ЕС.

Ранее энергетический эксперт Геннадий Рябцев не согласился с предположением о возможном влиянии аукционов долгосрочных контрактов на обвал цен. По словам эксперта, через этот механизм реализуется лишь 2,4% от общего объема торгов, поэтому он не мог существенно повлиять на ситуацию на рынке "на сутки вперед".