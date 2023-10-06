Верховный Суд при рассмотрении дела 'Укрэнерго' проигнорировал обязательства, взятые Украиной перед ЕС, – Смирнова

Нивелирование судами основных принципов взаимодействия Украины и Европейского Союза мешает увеличению доверия к нам международных партнеров.

Об этом заявила проректор по научно-педагогической работе (международное сотрудничество) Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Ксения Смирнова.

Она отметила, что в рамках продолжающейся интеграции Украины в Евросоюз наше государство стало частью договора о создании Энергетического сообщества, что позволило создать четкие правила взаимодействия между Украиной и странами – членами Энергетического сообщества.

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"Став частью этого соглашения Украина согласилась на то, что нормы Договора об учреждении Энергетического сообщества имеют превалирующее действие над нормами законодательства Украины", – подчеркнула Смирнова.

В то же время она указала, что при принятии некоторых решений суды могут игнорировать эти обязательства и ставить украинское законодательство выше европейского.

"Например, Верховный Суд при рассмотрении дела №910/14489/20 по кассационной жалобе ЧАО "НЕК "Укрэнерго" проигнорировал не только взятые Украиной обязательства, а еще и свои собственные выводы, которые суд сделал только год назад по делу №910 /9627/20. По делу №910/9627/20 Большая палата сделала вывод о том, что установленная в Украине плата за услуги по передаче электрической энергии, применяемой к экспортерам исключительно из-за того, что электрическая энергия пересекает границу, является прямым нарушением взятых Украиной международных обязательств ", – написала Смирнова.

Она отметила, что даже Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и оператор энергетической системы "Укрэнерго" признают, что тариф на передачу при осуществлении экспорта противоречит международным обязательствам Украины. Они инициировали соответствующие изменения в кодекс системы передачи.

"Очевидно, что в такой правовой среде, где отдельные судьи нивелируют основополагающие принципы взаимодействия между Украиной и ЕС, не может идти речь об увеличении доверия со стороны международных партнеров и ассоциирования Украины как полноценного члена Европейского союза", – подчеркнула Смирнова.

Напомним, ранее Большая Палата Верховного Суда констатировала, что присоединившись к Договору об учреждении Энергетического Сообщества, Украина обязалась придерживаться установленных настоящим Договором положений и нормативно-правовой базы.