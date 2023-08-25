40-річний бум Китаю закінчився і у Китаю починають виявлятися глибокі проблеми в економіці і їм може бути зовсім не до війни за Тайвань.

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Тезово:

1. Китайська економіка сповільнюється

Fitch Ratings очікує уповільненої траєкторії на рівні 4,8% у 2024 році та 4,7% у 2025 році.

Для порівняння, у 2021 році ВВП Китаю виріс на 8,45%.

2. Борг зростає

Борг Китаю на кінець 2022 року досяг рекордного рівня, перевищивши ВВП у 3 рази – $51,87 трлн, або 295% ВВП

Відповідно до звіту Міжнародного валютного фонду, загальний борг китайських LGFV (місцеві борги) зріс до рекордних $9,2 трлн, що еквівалентно половині економіки країни.

3. Експорт падає

Липень став третім місяцем поспіль, коли закордонні постачання Китаю скорочувалися, що стало різким падінням з лютого 2020 року в розпал пандемії. Експорт до США, одного з найбільших покупців Китаю, впав на 23,1% у річному обчисленні. Європейський Союз також купив у Китаю на 20,6% менше.

4. Свобод стає менше

Китай посилює нагляд за банківською діяльністю та технологіями.

5. У Китаї почалася дефляція (падіння цін)

Вже 10 місяців поспіль оптові ціни, які підприємства зазвичай платять фабрикам та іншим виробникам, знижуються порівняно з роком раніше.

Ціни на нерухомість також падають

Китайський уряд чинить тиск на економістів усередині країни, щоб вони не згадували про можливість дефляції, публічно заперечуючи при цьому, що дефляція є ризиком.

6. У Китаї почалася криза на ринку нерухомості

China Evergrande, ще один великий забудовник, вже подав заяву про банкрутство у США у зв'язку з реструктуризацією свого боргу на $300 мільярдів.

Zhongrong International Trust, який управляє активами на суму близько $85 млрд, так само оголосив дефолт.

Забудовник, Country Garden, теж зіткнувся з дефолтом після пропуску платежів кредиторам та наявності неоплачених рахунків на суму $200 мільярдів.

За даними Standard & Poor's, більше 50 забудовників у Китаї не змогли зробити платежі за останні три роки.

Реальні відсоткові ставки та вартість фінансування, з якими стикається більшість китайських компаній та покупців житла, зростають

У період з 2012 до 2014 року прибутковість 10-річних державних облігацій Китаю зросла з 2,5% до 4,5%

7. Борг домогосподарств Китаю повзе вгору

Згідно з звітом Національного інституту фінансів та розвитку (NIFD), опублікованому в другому кварталі, борг домогосподарств країни досяг 63,5% національного ВВП, наближаючись до "критичної зони" 65%

8. Темпи зростання промислового виробництва та роздрібного продажу – знижуються

Промислове виробництво зросло на 3,7% у липні порівняно з минулим роком, що нижче за очікуване аналітиками зростання на 4,4%, тоді як роздрібні продажі також зростали повільнішими темпами – на 2,5% минулого місяця.

9. Інвестиції в Китай стрімко скорочуються

ПІІ до Китаю впали більш ніж на 50% з квітня до червня минулого року.

Сувора політика Китаю щодо нульового COVID, яка блокувала комерційний центр Шанхай протягом більшої частини минулого року, посилила зовнішню невизначеність та сприяла втраті інвестиційного імпульсу.

10. Кредитування інших

Китай у спробі замінити МВФ країнам, що розвиваються, і посилити на них вплив, витратив на їх кредитування вже майже $1 трлн.

11. У Китаї зростає безробіття

За даними Національного бюро статистики Китаю (НБС), у червні рівень безробіття серед китайців віком від 16 до 24 років досяг рекордного рівня 21,3%. Для порівняння: рівень безробіття серед людей віком від 25 до 59 становить 4,1%.

Як наслідок – зниження споживчих витрат у Китаї та додаткові збитки економіці

12. З Китаю прискорюється процес перенесення виробництв до інших країн

Останні приклади:

Intel перенесла виробництво чіпів з Китаю до США, Тайваню та Мексики.

Tesla перенесла виробництво електромобілів з Китаю до США та Німеччини.

IKEA перенесла виробництво меблів з Китаю до В'єтнаму, Індонезії та Польщі.

Walmart перенесла виробництво товарів народного споживання з Китаю до Мексики, Індії та Індонезії.

Procter & Gamble перенесла виробництво побутової хімії з Китаю до США, Мексики та Бразилії.

За даними BCA Research, за останнє десятиліття Китай став джерелом понад 40% світового економічного зростання порівняно з 22% у США та 9% у єврозоні.

Так що, криза в Китаї зробить боляче не тільки ним, а й усій світовій економіці.