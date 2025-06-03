Валютные ограничения НБУ остаются главным барьером для инвестиций в Украину – 'Метинвест'

Главной причиной падения иностранных инвестиций в Украину является, несомненно, полномасштабная война. Но существуют и другие барьеры, которые препятствуют инвестированию: среди них важнейшим является валютные ограничения, установленные Нацбанком.

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Об этом рассказал глава офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз на форуме о финансах и инвестициях Forbes Money, прошедшем в Киеве.

По его словам, в 2024 году в страну поступило $3,3 млрд прямых иностранных инвестиций, из которых $2,8 млрд – это реинвестиции, и только $500-600 млн "чистых" инвестиций. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составлял $7,8 млрд.

"До войны крупные компании привлекали кредиты на сотни миллионов или даже миллиарды долларов. Сейчас речь идет о поиске финансирования на уровне 5-10 млн евро. Объемы привлечения капитала сократились в десятки раз. Украинская экономика сталкивается с критическим дефицитом инвестиций, без которых ее устойчивость под угрозой. А без стабильной экономики страна не сможет выиграть войны. Это вопрос существования государства", – подчеркнул Водовиз.

По словам главы офиса СЕО "Метинвеста", один из главных факторов, сдерживающих привлечение инвестиций в Украину, – это ограничения Нацбанка по выплатам дивидендов и валютным операциям.

"Мы сталкиваемся с этим во время переговоров с международными кредиторами. Например, мы планируем построить солнечную электростанцию мощностью 50 МВт на наших предприятиях и нашли институт, готовый предоставить финансирование. Однако на этапе обсуждения финансовой модели возникает вопрос: "Ваш лимит – 1 млн евро в месяц. Как вы собираетесь возвращать 50 миллионов инвестиций?". При таких условиях возврат средств становится нереальным", – пояснил он.

Александр Водовоз отметил, что Нацбанк сохраняет это ограничение, несмотря на валютные резервы на уровне $46-48 млрд. И если для малого и среднего бизнеса лимит в 1 млн евро в месяц может выглядеть приемлемым, то для крупного бизнеса с кредитным портфелем в $2,5 млрд это ограничение слишком жесткое. Поэтому государство должно вести сбалансированную фискальную политику, чтобы поддержать бизнес и привлечь инвестиции.

"Мы наблюдаем, как крупный бизнес сокращается: закрываются заводы и предприятия – это чувствуют все. Да, важно наполнять бюджет, но не менее важно – не перегнуть палку, чтобы все те, кто в конце года должны платить налоги, дожили до этого времени", – резюмировал глава офиса СЕО "Метинвеста".

Присутствующий на форуме глава Налогового комитета ВР Даниил Гетманцев в свою очередь заявил, что валютные ограничения, установленные Нацбанком, действительно нужно приблизить к потребностям бизнеса. Он уточнил, что его комитет также призывает к регулятору к смягчению.

Ранее исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) Анна Деревянко заявила, что валютные ограничения негативно влияют на восприятие Украины иностранными инвесторами, а это, в свою очередь, работает против нашего инвестиционного имиджа.