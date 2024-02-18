"Валите домой, неблагодарные с#чьи дети": поляки блокируют ж/д перевозки украинской агропродукции

Польские фермеры сегодня, 18 февраля, начали блокировку железнодорожных перевозок украинской агропродукции. Еще 9 февраля они начали общенациональную забастовку.

На фото, сделанном поляками, виден плакат, где написано: "Валите домой, неблагодарные с*чьи дети". Об этом стало известно из публикаций в сети.

В Гостаможслужбе заявили вчера, что в воскресенье, 18 февраля, в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" движение грузовиков будет заблокировано в двух направлениях. К протесту польских фермеров намерены присоединиться фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

Еще вчера очередь на въезд в пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" составляла 550 грузовиков.

В свою очередь Украина из - за блокады польскими фермерами границ может запретить ввоз продуктов из соседней страны. Это может стать ответом на ухудшение отношений и акции протеста.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в то время как поляки блокируют ввоз украинского зерна, в больших объемах в страну заходит российское. Продукции из страны-террористки РФ ввезено 12 млн тонн.

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