Поляки готовят полную блокаду границы с Украиной: тянут на помощь фермеров из Западной Европы

В воскресенье, 18 февраля, в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" движение грузовиков будет заблокировано в двух направлениях. К протесту польских фермеров собираются присоединиться фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

Об этом предупреждает Государственная таможенная служба. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

"В воскресенье, 18 февраля, ожидается полная блокировка движения для грузовых транспортных средств в обоих направлениях. Для этого к польско-украинской границе направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции, которые намерены принять участие в масштабной акции протеста", - говорится. в сообщении.

В Гостаможслужбе рекомендуют учесть указанную информацию при планировании своих поездок.

По состоянию на сегодняшний день очередь на въезд в пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" составляет 550 грузовиков, в электронной очереди на выезд ожидает 820 транспортных средств.

Следует отметить, что с 20 февраля поляки планируют остановить и экспорт, и импорт из Украины. И хотя акция будет временной, она навредит экономикам обеих стран.

На самом же деле поляки должны быть заинтересованы в торговле. Если для фермеров украинский рынок действительно не является приоритетным, то для других отраслей это сотрудничество приносит значительную прибыль. С начала полномасштабной войны и до мая 2023-го Польша продала в Украине товаров на 14 млрд евро, а купила у Украины – всего на 8,2 млрд евро, посчитал член Еврокомиссии по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Полных данных за прошлый год пока нет, но в 2022-м, согласно данным Госстата, Украина все же продала полякам больше, чем купила у них. К 2021 году объем импорта из Польши был значительно выше, чем экспорт в соседнюю страну. Украина никогда не была приоритетом для польской торговли.

Как сообщал OBOZ.UA, польские протесты на границе имеют российский след. В частности, нынешний протест фермеров, как и предыдущие забастовки перевозчиков, организовал и поддерживает представитель маргинальной партии Конфедерация Рафал Меклер.

А посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что на самом деле у польских фермеров нет оснований для обострения протестов. По его словам, требования бастующих уже услышали в Европейском Союзе, поэтому дальнейшее решение проблем должно перейти в конструктивное и переговорное русло. Иначе будет выигрывать только Россия, и митингующие фермеры тоже окажутся среди проигравших.

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