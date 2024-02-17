Украина может запретить ввоз продуктов из Польши: ситуация обостряется

Украина из-за блокады польскими фермерами границ может запретить ввоз продуктов из соседней страны. Это может стать ответом на ухудшение отношений и акции протеста.

Об этом говорится в публикации Forbes. Украина может ввести заградительные торговые мероприятия по польским товарам, сообщил Forbes собеседник в украинском правительстве. "Хотелось бы избежать этого, но мы сейчас в самой низкой точке, и если так пойдет и дальше, то это придется сделать", – говорит чиновник на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса.

Руководство страны обсуждает такую возможность, подтвердил Forbes Николай Сольский, министр аграрной политики и продовольствия Украины. "Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать", - говорит он. По его словам, решение может быть принято в течение двух недель. "Посмотрим, что будет происходить", – добавил он. Предоставлять больше деталей Сольский отказался. "Это тонкая тема, пока комментировать нечего", - объяснил он.

16 февраля Сольский провел встречу с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским, сообщили Forbes в пресс-службе Минагро Польши, но отказались предоставить подробности.

Польские фермеры готовятся полностью остановить украинские перевозки

Украинские перевозчики решились на протест после заявления польских фермеров, что с 20 февраля они полностью заблокируют границу Украины с Польшей. Перекрыть хотят не только все пограничные переходы между странами, но и подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

Кроме того, уже с 1 марта свою забастовку могут возобновить польские перевозчики. Украина уже активно ведет переговоры, чтобы этого не произошло.

Польские фермеры уже расширили блокаду на пункт пропуска "Корчева – Краковец". В целом блокируются шесть пунктов пропуска: "Корчева – Краковец", "Зосин – Устилуг", "Долгобычув – Угринов", "Медика – Шегини", "Ягодин – Дорогуск" и "Гребенное – Рава-Русская".

Как сообщал OBOZ.UA, польские протесты на границе имеют российский след. В частности, нынешний протест фермеров, как и предыдущие забастовки перевозчиков, организовал и поддерживает представитель маргинальной партии "Конфедерация" Рафал Меклер.

А посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что на самом деле у польских фермеров нет оснований для обострения протестов. По его словам, требования забастовщиков уже услышали в Европейском Союзе, а потому дальнейшее решение проблем должно перейти в конструктивное и переговорное русло. Иначе выигрывать будет только Россия, и митингующие фермеры тоже окажутся среди проигравших.

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