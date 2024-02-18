Более 10 млн тонн: Польша, блокируя украинское зерно, в больших объемах пропускает российское

В то время как поляки блокируют ввоз украинского зерна, в больших объемах в страну заходит российское. Продукции из страны-террористки РФ ввезено аж 12 млн тонн.

При этом украинское зерно зашло в страну в объеме всего 4,3 млн тонн. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.

"Сколько ввезено российского зерна в Польшу за период 2022-2023 года? 12 миллионов тонн. Сколько ввезла Украину миллионов тонн? 4,3", — заявила глава департамента сбора и мониторинга дезинформации ЦПИ Алина Бондарчук. Она также добавила, что акции фермеров в Польше финансирует именно Кремль.

Отметим, что границу с Украиной блокируют не только фермеры, но и дальнобойщики, которые выступают против льготных условий ЕС (Европейского Союза) для фур из Украины.

В Гостаможслужбе заявили, что в воскресенье, 18 февраля, в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" движение грузовиков будет заблокировано в двух направлениях. К протесту польских фермеров намерены присоединиться фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

Еще вчера очередь на въезд в пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" составляла 550 грузовиков.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Украина из-за блокады польскими фермерами границ может запретить ввоз продуктов из соседней страны. Это может стать ответом на ухудшение отношений и акции протеста.

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