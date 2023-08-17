В ВР нарабатывают 'дорожную карту', чтобы решить проблему с прибылью поставщиков Минобороны

Вчера состоялось заседание парламентской рабочей группы, с участием представителей Кабмина, Министра юстиции Дениса Молюска, председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, членов парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтере Дане Яровой, которая инициировала рассмотрение вопроса о выводах Госаудитслужбы в части прибыли поставщиков МО. Речь идет о почти 3 миллиардах гривен.

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По результатам аудита, инициированного именно Министерством обороны, ГАСУ признала всю прибыль украинских поставщиков Миноборны "убытками государства". Проблема возникла из-за правовой неопределенности и противоречия правительственных постановлений. Так, в марте 2022 года, Кабмин принял постановление, которое должно было ускорить закупки. В документе ничего не прописали о прибыли, поэтому Госаудитслужба толковала его так: если доходы не указаны, значит, их не должно быть, а полученные раньше надо вернуть. Под угрозой срыва оказались все закупавшие Миноборны – от носков до оружия.

Яровая сообщила, что почти три месяца "стучала в дверь" Кабмина и публично обращалась к Премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой решить вопрос. Поэтому пришлось привлечь парламентариев, возможно, их услышат. Нардепы поддержали инициативу Яровой и согласили официально обратиться за разъ объяснениями Минэкономики и Минюста Кроме того, необходимо привести правительственное постановление 178, которое приняли в марте 2022 года, в соответствие с законом о мобилизационных закупках.

"Наработана "дорожная карта" по решению этого вопроса. Но пока вопрос не урегулирован в нормативно-правовом поле, вопрос не решен. Требую от правительства нормировать это в юридической плоскости. Если нет, то будет продолжение культового сериала", – отметила Яровая.