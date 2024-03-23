В Украинском институте будущего назвали проблему, мешающую строительству новых электростанций

В результате проблемы долгов в энергетике Украина не сможет построить новые электростанции, готовясь к следующей зиме.

Об этом заявил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп.

"Проблема, которая никуда не исчезла - это долги и неплатежи. По сути, мы до следующей зимы ничего не построим, потому что нет денег", - сказал он.

Кроме того, Прокоп подчеркнул, что проблема дефицита средств также влияет на проведение ремонтов энергоблоков во время подготовки к зиме.

Также эксперт добавил, что долги отпугивают потенциальных инвесторов. Когда они видят объем задолженности на украинском энергорынке, просто не хотят вкладывать средства в Украину.

"Проблема долгов, по сути, умножает на ноль любой инвестиционный интерес", - подытожил Прокоп.

Напомним, 22 марта россия нанесла массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. В результате были значительные повреждения оборудования, а оператор энергосистемы "Укрэнерго" был вынужден применить аварийные отключения электроэнергии в некоторых областях Украины.