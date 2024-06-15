В Украине значительно изменилось потребление электроэнергии: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли действовать графики 16 июня

В Украине 16 июня не планируют использовать графики отключения электроэнергии. Это связано с сокращением потребления тока.

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Об этом сообщает "Укрэнерго". При этом 15 июня графики применялись в течение всего дня. Однако уже 16 июня ситуация значительно улучшится. Графики использовать не планируют.

Что говорят в "Энергоатоме"

В ближайшие месяцы в энергосистеме Украины ожидается дополнительный дефицит электроэнергии. Это связано с планируемым ремонтом очередного энергоблока. В связи с этим, а также ожидаемым сезонным ростом потребления электричества отключения могут участиться.

Об этом заявили в НАЭК "Энергоатоме". В компании подчеркнули, что ремонты энергоблоков на украинских атомных станциях проходят с опережением графика, чтобы максимально сократить продолжительность вынужденных отключений осенью.

"В ближайшие дни "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться ", - предупредили украинцев.

В "Энергоатоме" напомнили, что в 2024 году планово-предупредительные ремонты будут проведены на восьми энергоблоках подконтрольных Украине АЭС – Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой. На Запорожской АЭС ремонты не производятся с момента ее оккупации.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что отключение электричества в Украине напрямую связано с ремонтом энергоблоков АЭС. Когда они вводятся в энергосистему, дефицит исчезает, а графики отключения света перестают применять, и наоборот.

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