Названа причина отсутствия отключений электроэнергии: графики могут вернуть через два дня

"Энергоатом" подключил к сети после ремонта два энергоблока АЭС. Именно поэтому исчез значительный дефицит в энергосистеме и перестали применять графики отключения света. Однако через два дня в ремонт будут выведены очередные блоки и графики могут вернуться.

Об этом заявил и. о. главы правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает "Интерфакс". По его словам, блоки, которые планируют вывести в ремонт, вернут к работе через два месяца.

"Сейчас у нас восемь энергоблоков работают. Два дня нет ограничений, потому что мы вывели из ремонта два энергоблока (26 и 27 мая – ред), но через два дня у нас заходят очередные блоки в ремонт, и тогда, я думаю, "Укрэнерго "будет уже вводить ограничения", – сказал он на заседании энергокомитета Верховной Рады в среду.

Как сообщалось, по словам главы Минэнерго Германа Галущенко, к зиме в системе будут все девять доступных Украине энергоблоков АЭС (общая мощность 7,8 ГВт).

Согласно сценариям DiXi Group, в течение лета страна может остаться без электричества до 21-35% часов.

Вместе с тем, рассказала OBOZ.UA спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян, в Украине невозможно выделить какую-либо область, в которой самая напряженная ситуация с энергообеспечением – поскольку "дефицит один для всех". Ведь проблема украинской энергетики не в том, что в какую-то область невозможно доставить электроэнергию из-за того, что там разбиты объекты сети.

"Такой проблемы пока нет. У нас проблема в том, что украинские электростанции не могут производить электричество в достаточном объеме. Страна потребляет больше, чем есть возможности выработать. Потому у нас дефицит один для всех, на все области", – объяснила Цатурян.

При этом она подчеркнула: также в Украине нет ни одной области, в которой отключения длились бы короче, чем в других, или в которой можно было бы их не применять. "Отключают одинаково всех", – констатировала спикер "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Ведь для этого, среди прочего, нужно восстановить мощность поврежденных электростанций, а это занимает значительное время.

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