В Украине заработал масштабный обмен банковскими данными, информацию присылают даже из-за границы: уже обнаружили сотни тысяч "богачей"

В Украине прошел первый этап обмена информацией о банковских счетах со 123 странами в рамках соглашения по CRS (Common Reporting Standard). Украина получила данные о 500 тыс. счетов, на которых хранится от 200 тыс. евро. За границей находятся миллионы украинских беженцев, поэтому вопрос об обмене информацией после начала полномасштабной войны стал насущным.

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Украинская налоговая теоретически может, обнаружив незадекларированный доход, например, с депозита, обратиться с просьбой задекларировать и доплатить налоги. Но пока такие просьбы, по информации OBOZ.UA, через обмен в пределах CRS украинцам не поступали.

О том, как будет действовать обмен данными и к чему это приведет читайте в материале OBOZ.UA.

Пока обмен касается лишь богатых: последствий сейчас нет

"500 тысяч человек – для первого этапа обмена очень много. У нас, оказывается, не так мало богатых людей", – рассказывает OBOZ.UA консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская. Цифру в полмиллиона озвучил глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, именно у такого количества украинцев есть счета в иностранных банках на сумму от 200 тыс. евро.

"Украина уже получает информацию и отчеты о счетах граждан за границей", – отметил Гетманцев. Эти данные стали доступны благодаря автоматизированной международной системе обмена информацией, к которой присоединилась и Украина.

Начиная с 30 сентября 2024 года украинская налоговая начала получать от налоговых органов других стран информацию о финансовых счетах украинских резидентов. Обмен происходит соответственно с отчетностью CRS, которая устанавливает правила сбора и передачи информации о финансовых счетах. Украина, как и многие другие страны, обязалась собирать данные от финансовых учреждений и ежегодно делиться ими с другими юрисдикциями-партнерами.

"Мы пока что не знаем, как это будет работать. Нет ни одного случая, когда налоговая обращалась бы к плательщикам... Но ведь налоговая никуда не спешит. Они могут и в январе, и в феврале использовать эту информацию. Сейчас они заняты закрытием бюджетов. Они. спокойно направят запросы тогда, когда будут иметь время. Налоговая занимает пассивную позицию. Мы до сих пор не знаем, как проходит обмен", – говорит Томашевская.

Предусмотрены такие этапы обмена информацией:

30 сентября 2024 года – обмен данными по счетам с высокой стоимостью (от 1 млн долларов);

30 сентября 2025 года – обмен данными по счетам с низкой стоимостью (до 1 млн долларов) и счетам организаций со стоимостью от 250 тыс. долларов.

Большинство счетов – с низкой стоимостью. Они, как отмечают в Государственной налоговой службе, должны пройти такую процедуру проверки:

указать адрес проживания;

текущий почтовый адрес;

телефонный номер;

все ИНН в странах, где есть налоговое резидентство.

Банки должны уведомить украинцев, что им необходимо предоставить информацию о своем налоговом резидентстве (чтобы определиться, с кем обмениваться информацией). Банк также должен предупредить, что эта информация будет предоставлена налоговикам. Кроме того:

Если сведения о клиенте изменятся (например, адрес проживания или резидентство), он обязан уведомить об этом финансового агента в течение 30 дней. Игнорирование этого требования дает финучреждению право в одностороннем порядке разорвать с клиентом деловые отношения.

(например, адрес проживания или резидентство), он обязан уведомить об этом финансового агента в течение 30 дней. Игнорирование этого требования дает финучреждению право в одностороннем порядке разорвать с клиентом деловые отношения. Представление заведомо ложных данных/ведомостей грозит владельцу счета штрафом в размере 100 минимальных зарплат (800 тыс. грн).

В одном из банков по запросу OBOZ.UA объяснили: "Банк выполняет требования международного договора, содержащего положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, или заключенного на его основании межведомственного договора. На выполнение указанных требований банк вправе потребовать и получать дополнительные документы или сведения, необходимые для идентификации в целях выполнения FATCA, CRS". Если банк обратится с просьбой предоставить информацию, а клиент откажется, то счет могут просто закрыть.

Правда, пока украинцам запросы от банков с просьбой заполнить дополнительные анкеты и указать свое налоговое резидентство в других странах не поступают. А если вы сами не указали это резидентство, то банк или налоговая не узнают, куда отправлять данные о вас.

Обмен может задеть беженцев

Граждане, которые имеют доходы в Украине (открытый ФЛП, или даже официальное трудоустройство), но находятся в других странах и не декларируют там украинские доходы, могут иметь проблемы в стране пребывания. В некоторых государствах размер социальной выплаты зависит от того, имеет ли получатель пособия доход. И, скрывая свои доходы в Украине, украинцы пользуются возможностью получать социальные выплаты в странах ЕС.

Но даже если доход не влияет на право получать выплаты, его все равно следует декларировать. В некоторых случаях – платить разницу в ставках. Если, например, в Украине вы ФЛП и платите единый налог в 5%, а в стране пребывания действует налоговая ставка в 20%, то придется доплатить 15% в той стране, в которой вы находитесь.

"Человек, проживающий в Германии, а имеющий источник доходов в Украине, должен прийти к налоговому консультанту в Германии (или в любой другой стране пребывания). Этот человек должен задекларировать доходы. Они обязательны для декларирования в этой стране. А какие налоги нужно доплатить и нужно ли, это нужно смотреть. Есть конвенция, которая говорит о том, если вы заплатили налоги в одном государстве, то в другом государстве, которое является участником договора, вы ничего не платите или платите только разницу в ставках", – добавляет Александра Томашевская.

Если в Украине до сих пор считается обычной ситуацию скрывать свои доходы и не платить налоги, то в большинстве стран ЕС считается тяжким преступлением. Речь идет не только о том, что за неуплату налогов придется платить штрафы. В некоторых случаях речь идет о реальной уголовной ответственности.

Обмен данными должен помочь выявить в первую очередь крупных нарушителей. Тех, кто не просит часть зарплаты в конверте, а скрывают огромные теневые доходы. Однако со временем обмен информацией будет касаться даже незначительных счетов. Без добросовестной уплаты налогов построить сильное государство будет очень тяжело.