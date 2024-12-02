Украина уже получает данные о заграничных счетах граждан: Гетманцев раскрыл подробности

Украина уже получает информацию о 500 тысячах зарубежных счетов своих граждан, превышающих 200 тысяч евро. Все действия этих счетов будет определять Налоговая служба, которая проведет проверки для выявления возможных нарушений.

Видео дня

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев ("Слуга народа") в комментарии СМИ. Украина вводит новые подходы к налоговому контролю.

В рамках международного соглашения об автоматическом обмене налоговой информации страна уже получает данные о зарубежных счетах своих граждан. По словам Гетманцева, Украина получает отчеты о счетах граждан, превышающих определенные финансовые пороги. В частности, речь идет о 500 тысяч счетов, на которых сумма превышает 200 тысяч евро.

Эти данные стали доступны благодаря автоматизированной международной системе обмена информацией, к которой присоединилась Украина. "Украина уже получает информацию и отчеты о счетах граждан Украины за рубежом", - отметил Даниил Гетманцев.

Что будет дальше

Полученные данные передаются Государственной налоговой службе, которая должна решать, как их использовать. "Это уже зависит от налоговой, пусть она занимается этими вопросами ", – ответил Гетманцев на вопрос, какими будут дальнейшие действия в отношении лиц с крупными зарубежными счетами.

Основной целью является проверка законности доходов, хранящихся за пределами Украины. При выявлении несоответствий граждане могут быть обязаны объяснить источники средств или уплатить налоги.

Как это повлияет на граждан

Украинская налоговая не только имеет доступ к зарубежным счетам, но и будет использовать полученную информацию для борьбы с уклонением от налогов. Однако, как отмечают эксперты, все действия должны производиться с соблюдением законодательства и защиты персональных данных.

Также важно помнить, что украинские банки не имеют права разглашать конфиденциальную информацию о клиентах, за исключением случаев, предусмотренных законом. Автоматический обмен налоговой информацией является частью глобальной инициативы, направленной на борьбу с финансовыми преступлениями. Присоединение Украины к этой системе – это не только шаг к прозрачности, но мощный инструмент для пополнения государственного бюджета.

Для граждан, имеющих зарубежные счета, важно соблюдать налоговое законодательство. Украинские законы предусматривают декларирование доходов, полученных как в Украине, так и за границей. Эксперты советуют заранее проконсультироваться со специалистами во избежание возможных штрафов или споров с налоговыми органами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы по зарплате, аренде, выигрышу, банковскому депозиту вместо 1,5% будут платить с 1 декабря 2024 года 5%. Размер военного сбора для ФЛП вырастет только с 1 января 2025-го.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!