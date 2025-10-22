В Украине запустили инициативу в поддержку трансформации рынка труда

Европейский Союз (ЕС) и Международная организация труда (МОТ) подписали знаковое соглашение о партнерстве на сумму 3,8 млн евро, чтобы поддержать модернизацию рынка труда Украины, усилить социальный диалог и продвигать занятость молодежи через подготовку к внедрению инициативы ЕС "Молодежная гарантия".

Об этом пишет представительство Европейского Союза в Украине.

Проект под названием "Promoting Inclusive Labour Market Governance Reform in Support of Ukraine's Reconstruction and EU Accession" продлится 36 месяцев — с 15 октября 2025 года до 14 октября 2028 года — с общим бюджетом 3,8 млн евро, из которых вклад ЕС составляет 3,5 млн евро.

Фундамент для восстановления и интеграции в ЕС

"Европейский Союз неизменно поддерживает Украину на ее пути к вступлению в ЕС и послевоенного восстановления, — сказала Катарина Матернова, госпожа Посол ЕС в Украине. — Через этот проект мы способствуем созданию более инклюзивного и устойчивого рынка труда — такого, что расширяет возможности работников, укрепляет институты и соответствует европейским и международным стандартам труда. Продвигая эффективный социальный диалог и обеспечивая полноценное участие женщин, молодежи, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и ветеранов в восстановлении Украины, мы помогаем строить будущее, основанное на достоинстве, справедливости и возможностях для всех украинцев".

Директор Офиса МОТ в Украине Аида Линдмайер отметила своевременность этой инициативы: "Пока Украина продвигает амбициозную повестку дня реформ параллельно с восстановлением, жизненно важны эффективные трехсторонние консультации и институциональное наращивание способности. Этот проект поможет решать структурные проблемы рынка труда, одновременно способствуя коллективной ответственности за процесс восстановления".

Решение ключевых вызовов рынка труда Украины

По оценкам МОТ, для восстановления Украины понадобится дополнительно 8,7 млн работников на рынке труда. Проект отвечает на этот вызов через комплексную стратегию, сосредоточенную на:

Усилении социального диалога: возобновление работы Национального трехстороннего социально-экономического совета для конструктивного диалога между правительством, работодателями и работниками.

Реформе трудового законодательства: поддержка разработки нового Трудового кодекса, согласованного с acquis ЕС и международными стандартами труда.

Наращивании институциональной способности: повышение способности ключевых институтов, в частности Государственной службы занятости, Государственной службы Украины по вопросам труда и Национальной службы посредничества и примирения.

Стратегической политике: помощь в создании и внедрении новой Национальной стратегии занятости.

Внедрении "Молодежной гарантии": продвижение плана внедрения инициативы в Украине, чтобы повысить трудоустроенность и социальную включенность молодежи.

Ключевые результаты проекта

В течение трехлетнего периода реализации проект обеспечит:

Усиленный трехсторонний социальный диалог, который позволит национальным органам власти и социальным партнерам эффективно реагировать на приоритеты реформ и восстановления.

Укрепленные институты рынка труда с повышенной способностью обеспечивать выполнение национального трудового законодательства и политик.

Согласование с международными стандартами труда и соответствующими разделами acquis ЕС, в частности по Разделу 2 ("Свобода перемещения работников") и Разделу 19 ("Социальная политика и занятость") в процессе вступления в ЕС.

Инклюзивные политики занятости, которые поддерживают интеграцию женщин, молодежи, внутренне перемещенных лиц, лиц с инвалидностью и ветеранов.

Охват

Деятельность проекта предусматривает непосредственное сотрудничество с Министерством экономики, Государственной службой занятости, Министерством молодежи и спорта, а также с профсоюзами и организациями работодателей. Целевые бенефициары — активное население, с особым фокусом на женщинах, молодежи, внутренне перемещенных лицах, тех, кто вернулся в Украину, лицах с инвалидностью и ветеранах.

Согласовывая реформы рынка труда с acquis ЕС и международными стандартами труда, проект имеет целью уменьшить неравенство и негативные результаты на рынке труда, способствуя формированию более устойчивого, инклюзивного, справедливого и динамичного рынка труда, способного поддержать рост, восстановление и социальное развитие Украины.