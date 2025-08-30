В Украине задерживается ряд поездов из-за атаки РФ: список

В ночь на 30 августа российская террористическая армия нанесла очередной массированный удар по Украине. Вследствие обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура.

Видео дня

Попадания зафиксированы в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализниці".

Последствия атаки

По информации компании, в результате ночного вражеского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области ряд поездов задерживается. В "Укрзализниці" подчеркнули, что поезда будут прибывать в столицу с опозданием от 2 часов.

Такие рейсы следуют с задержками:

№74 Перемышль – Харьков;

№24 Хелм – Киев;

№144 Рахов – Сумы;

№2 Ивано-Франковск – Харьков;

№21 Харьков – Львов;

№106 Одесса – Киев.

Также в УЗ отметили, что железнодорожники приступили к восстановлению инфраструктуры и постараются сделать все, чтобы как можно скорее вернуться к стандартному графику. С полным перечнем поездов, которые курсируют с опозданием, можно ознакомиться на сайте УЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь 28 августа российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу "Укрзалізниці". Под ударом находился парк скоростных поездов "Интерсити+", один из составов фактически уничтожен.

