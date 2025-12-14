В Украине ввели графики отключения света на 15 декабря: когда и где не будет электроэнергии

В понедельник, 15 декабря, в Украине снова будут отключать свет. В большинстве регионов будут применяться меры ограничения потребления.

О введении графиков сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – резюмировали ситуацию в "Укрэнерго".

Полтавщина: графики отключений на 15 декабря

15 декабря на Полтавщине применят такие графики почасовых отключений электроэнергии:

– С 00:00 по 08:00 введен в объеме 2.5 очереди.

– С 08:00 по 10:00 введен в объеме 3 очереди.

– С 10:00 по 18:00 введен в объеме 3.5 очереди.

– С 18:00 по 22:00 введен в объеме 3 очереди.

– С 22:00 по 23:59 введен в объеме 2.5 очереди.

Сумщина: графики отключений на 15 декабря

Ранее сообщалось, что жителям Одесской области пока не стоит рассчитывать на более короткие отключения электроэнергии, чем в пределах трех-четырех очередей, в то же время эти ограничения остаются управляемыми и не угрожают украинцам блэкаутом. Только одна ночная массированная атака РФ на регион обошлась России более чем в 109 миллионов долларов, потраченных на ракеты и дроны.

