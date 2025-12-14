Блэкаута не произошло: украинцам рассказали, каких отключений света ожидать в Одесской области

Жителям Одесской области пока не стоит рассчитывать на более короткие отключения электроэнергии, чем в пределах трех-четырех очередей, в то же время эти ограничения остаются управляемыми и не угрожают украинцам блэкаутом. Только одна ночная массированная атака РФ на регион обошлась России более чем в 109 миллионов долларов, потраченных на ракеты и дроны.

О ситуации с отключениями рассказал главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в эфире "Украинского Радио". По его словам, ситуация в Одесской и частично на Николаевщине остается сложной, ведь не все потребители имеют стабильное электроснабжение, а энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы после обстрелов.

Эксперт объясняет, что проблема заключается не только в масштабе разрушений, но и в структуре самой энергосистемы. Одесская область относится к так называемым периферийным регионам объединенной энергосистемы Украины. Это означает, что она имеет ограниченное количество линий электропередач, которые соединяют регион с центрами генерации электроэнергии в других областях.

В случае повреждения таких линий быстро компенсировать дефицит мощностей чрезвычайно сложно. Именно поэтому, по словам Рябцева, надеяться на то, что отключения будут короче, чем 3-4 очереди, пока не приходится.

Единственным стратегическим решением он называет увеличение собственных энергогенерирующих мощностей непосредственно в Одесской области. Речь идет прежде всего о малых энергетических установках, которые могут быть интегрированы в объединенную энергосистему и уменьшить зависимость региона от межрегиональных линий.

Геннадий Рябцев также обратил внимание на стратегические цели нынешних российских атак. Первая – попытка нарушить целостность украинской энергосистемы вдоль линии Днепра и фактически разделить ее на две части. Вторая – отделить периферийные регионы, в частности Одесскую, Черниговскую и Донецкую области, которые имеют высокое потребление электроэнергии, но ограниченное количество электростанций и межрегиональных соединений.

Именно поэтому российские войска системно наносят удары по подстанциям и высоковольтным линиям электропередач. Как отмечает эксперт, такие объекты физически невозможно защитить по всей длине, а их повреждение существенно усложняет и затягивает процесс восстановления электроснабжения.

Особенно сложной является ситуация с высоковольтными сетями, ведь в случае повреждения их невозможно быстро починить "подручными средствами", и ремонт требует времени, специального оборудования и безопасных условий.

В то же время Рябцев подчеркивает, что нынешняя ситуация в Одесской области – это не блэкаут в классическом понимании. Речь идет об управляемых аварийных или экстренных отключениях, которые происходят по командам диспетчеров.

Энергетики понимают, какие объекты повреждены, где именно произошла авария и какие действия необходимы для восстановления. Блэкаут, по словам эксперта, – это "эффект домино", когда выходит из строя вся система и восстановление становится невозможным. Сейчас такого сценария нет, а энергосистема Украины сохраняет управляемость и целостность.

По словам генерального директора АО "Оператор рынка" Александра Гаавы, в Одесской области были повреждены объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры. Восстановительные работы начались сразу после стабилизации ситуации с безопасностью. Для координации действий развернули антикризисный штаб по восстановлению и стабилизации работы энергетической инфраструктуры юга страны.

В течение суток энергетикам удалось вернуть электроснабжение почти 100 тысячам абонентов по резервным схемам. Свет восстановили для объектов критической инфраструктуры, теплоснабжение для более 260 тысяч потребителей. Газовая система в области работает в штатном режиме.

Кроме того, в Одесской области функционируют 763 пункта несокрушимости, а в районах с перебоями водоснабжения организован подвоз питьевой и технической воды. Однако, отдельно привлекает внимание стоимость только одной ночной атаки РФ по Одесскому региону, которая по подсчетам Сил обороны Юга составила более 109 миллионов долларов. За этими цифрами — десятки ракет различных типов и сотни дронов, средства, которые могли бы быть направлены на больницы, школы или инфраструктуру в самой России, но были потрачены на уничтожение гражданской инфраструктуры Украины.

