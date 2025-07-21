В Украине разработали исследование о зеленом энергетическом восстановлении

Агентство Top Lead разработало исследование "Зеленое восстановление", которое рассказывает проблемы отрасли зеленой энергетики и возможности развития энергетики с учетом уже готовых к строительству проектов.

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Как отмечает компания ДТЭК ВИЭ, к созданию такого исследования приобщались участники рынка и отраслевые эксперты.

"Это исследование – вклад в национальную дискуссию относительно будущего восстановления Украины, где ключевую роль играют принципы устойчивости, энергоэффективности и климатической ответственности", – подчеркивают в компании.

Согласно сообщению, в исследовании раскрыты вопросы о важности зеленого энергетического восстановления Украины, роль евроинтеграции в поддержке устойчивого восстановления, а также обозначен потенциал развития ВИЭ в Украине.

Руководитель регуляторного отдела ДТЭК ВИЭ Евгений Лапченко, отметил пользу таких исследований для зеленого восстановления.

"ДТЭК ВИЭ видит зеленое восстановление сверхважным для Украины. Ведь децентрализованная генерация, в частности ветроэлектростанции, а также объекты хранения энергии способны усиливать энергобезопасность страны. За счет своей рассредоточенности по большой территории они делают энергосистему более устойчивой к обстрелам", – сказал Лапченко.

Также он рассказал, что для достижения целей государства по восстановлению энергетики и увеличения доли ВИЭ в энергосистеме необходимо преодолеть долговой кризис, улучшить привлекательность механизма зеленых аукционов для новых инвесторов.

Кроме того, инвесторы призывают государство продолжить движение к запуску Фонда гарантирования коммерческой цены, рынка гарантий происхождения, а также обеспечить скорейшее коммерческое объединение энергорынков Украины и ЕС (market coupling).

Как сообщалось, в июле Евросоюз одобрил выделение 180 млн евро для поддержки механизма уменьшения рисков ВИЭ-энергетики для Украины (Ukraine Risk Mitigation Mechanism, URMM), который ЕБРР, Еврокомиссия и партнеры планируют для ускорения инвестиций в эту сферу